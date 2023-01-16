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До Києва приїхав голова ОБСЄ Буяр Османі

"З нетерпінням очікуємо продуктивних зустрічей з українськими лідерами".

До Києва приїхав голова ОБСЄ Буяр Османі
Буяр Османі
Фото: twitter.com/Bujar_O

Міністр закордонних справ  Північної Македонії Буяр Османі, який нещодавно вступив на посаду глави ОБСЄ, прибув до України.

Про це він повідомив у Twitter.

"Після дев'ятигодинної поїздки потягом ми прибули до Києва. З нетерпінням очікуємо продуктивних зустрічей з українськими лідерами для обговорення шляхів зміцнення безпеки та стабільності в регіоні та надання допомоги людям на місцях", - написав Османі.

Нагадаємо, 1 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Османі зі вступом на посаду голови ОБСЄ і запросив його відвідати Україну.

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