"З нетерпінням очікуємо продуктивних зустрічей з українськими лідерами".

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі, який нещодавно вступив на посаду глави ОБСЄ, прибув до України.

Про це він повідомив у Twitter.

"Після дев'ятигодинної поїздки потягом ми прибули до Києва. З нетерпінням очікуємо продуктивних зустрічей з українськими лідерами для обговорення шляхів зміцнення безпеки та стабільності в регіоні та надання допомоги людям на місцях", - написав Османі.

After a nine hour long trip by train, we arrived in Kyiv. Looking forward to productive meetings with Ukrainian leaders to discuss ways to strengthen security and stability in the region and helping people on the ground. #ItsAboutPeople #OSCE2023 pic.twitter.com/bpUw5lCZ5s — Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023

Нагадаємо, 1 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Османі зі вступом на посаду голови ОБСЄ і запросив його відвідати Україну.