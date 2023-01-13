Шмигаль підтвердив візит в Україну понад 10 єврокомісарів разом з президенткою Єврокомісії

"Це стане не лише важливим сигналом подальшої підтримки України у війні, але і продемонструє, що ЄС відкритий до переговорного процесу про вступ України", - заявив очільник КМУ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що в Україну прибуде делегація єврокомісарів.

Про це він сказав на засіданні уряду 13 січня.

За його словами, у найближчі тижні має приїхати голова Європейської комісії Урсула фон дере Ляєн.

"Ми очікуємо, що разом із пані фон дер Ляєн в Україну прибудуть більше 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій. Це стане не лише важливим сигналом подальшої підтримки України у війні, але і продемонструє, що ЄС відкритий до переговорного процесу про вступ України", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, пропозицію відправити в Україну делегацію фон дер Ляєн озвучила на засіданні комісарів 11 січня. За задумом, єврокомісари мають зустрітися з українськими урядовцями для поглиблення співпраці та визнання прогресу України, який наша держава робить на шляху до Європи.