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Попри потепління, більше електроенергії в Києві не стало

У ранкові та вечірні піки споживання ситуація в Києві досить складна.

Попри потепління, більше електроенергії в Києві не стало
Фото: EPA/UPG

Хоча сьогодні, 13 січня, на вулиці дещо потеплішало, обмеження електропостачання для Києва залишилися такими ж, як і були вчора. 

Про це заявив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Колеги намагаються відключати за графіками, проте у ранкові та вечірні піки користувачам вкладатися досить складно. Тому відключати доводиться більшими групами”, - додав Коваленко.

Він наголосив, що комерційного експорту електроенергії Україна не здійснює.

Так звані синхронні перетоки в системі пояснюються тим, що європейські країни можуть користуватися нашими мережами для передавання електроенергії між собою. 

Імпорт електроенергії в Україну зараз більше, ніж віддається назад до Європи, оскільки наша генерація поки не може виробляти необхідну кількість електроенергії, щоб закривати попит. 

Також бізнес отримав змогу імпортувати електроенергію з Європи для власного використання. Тому якщо велике виробництво (непобутовий клієнт, для живлення якого використовується окрема лінія) імпортуватиме для себе електроенергію на рівні власного споживання у вересні 2022 року, він не братиме участь у стабілізаційних відключеннях. 

Як раніше повідомлялось, дефіцит потужностей в енергосистемі України зберігається, особливо у ранковий та вечірній період, але найближчим часом прогнозується покращення погодних умов, що позитивно вплине на генерацію.

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