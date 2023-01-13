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Єдині переговори між Україною і Росією – це щодо обміну полоненими, – Єрмак

Він наголосив, що українських полонених в окупованій Оленівці не відвідували жодна міжнародна організація, навіть МКЧХ. 

Єдині переговори між Україною і Росією – це щодо обміну полоненими, – Єрмак
Фото: EPA/UPG

Переговори між Україною та Росією зараз ведуть тільки щодо звільнення полонених. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у інтервʼю Le Monde. 

Він додав, що українських полонених у вʼязниці в окупованій Оленівці не відвідала жодна міжнародна організація, хоча це їхнє зобовʼязання. Не приїжджав до українських полонених навіть Міжнародний комітет Червного хреста. 

"Я зустрічався тут, у Києві, з її керівником, пояснив їй факти, я організував зустріч з родичами та дружинами в’язнів. Я не приймаю, коли мені кажуть, що ніхто не може відвідувати в'язницю, тому що для цього у нього немає дозволу. Тим часом представники МКЧХ їдуть слухати свідчення госпіталізованих російських військових, які повертаються з фронту, де ґвалтували наших жінок, вбивали наших дітей. Щодо Оленівської тюрми, де росіяни вбили півсотні наших солдатів, наших героїв, не можна місяцями чекати дозволу на відвідування, це неприйнятно. Світу потрібна організація, яка буде на висоті місії, яка на неї покладена", – зазначив він. 

Нагадаємо, в липні 2022 росіяни вчинили теракт у вʼязниці Оленівки – тимчасово окупованого міста, де утримувалися полонені. Точна кількість загиблих невідома досі, ескпертиза триває. 

У вересні колонія знову потрапила під обстріл. Загинув військовополонений, ще четверо були поранені. 

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