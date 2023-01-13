Єрмак запропонував провести санкційний саміт за участю США та інших партнерів України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував у найближчі місяці провести санкційний саміт за участю представників США та інших партнерів України.

Про це йшлося під час його відеозустрічі з координатором державного департаменту США з питань санкцій, послом Джеймсом О’Браєном, йдеться на сайті президента.

Він підкреслив, що на саміті потрібно проаналізувати ефективність уже запроваджених санкцій та скоординувати кроки з посилення санкційного тиску.

Єрмак також зробив акцент на необхідності застосування санкцій, напрацьованих Міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола, зокрема щодо російських пропагандистів.

“Ми концентруємо увагу на найбільш важливих людях, які мають пропагандистський вплив у Росії. Зокрема на тих, хто особисто брав участь у заходах щодо анексії української території. Людях, які відкрито підтримують війну в Україні. А деякі з них навіть говорять, скільки українців треба вбити, скільки атак здійснити проти цивільних та цивільної інфраструктури”, – констатував керівник ОПУ.

Нагадаємо, Джеймс О'Браян під час зустрічі заявив, що найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій, які позначаться на спроможності Росії на полі бою та у фінансовому плані.

Міністерка економіки Юлія Свириденко зі свого боку повідомила, що напрацьовано додатковий санкційний список російських пропагандистів, окрім тих 165 осіб, до яких нещодавно були застосовані обмежувальні заходи.