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Єрмак запропонував провести санкційний саміт за участю США та інших партнерів України

Потрібно проаналізувати ефективність уже запроваджених санкцій.

Єрмак запропонував провести санкційний саміт за участю США та інших партнерів України
Фото: ОПУ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував у найближчі місяці провести санкційний саміт за участю представників США та інших партнерів України.

Про це йшлося під час його відеозустрічі з координатором державного департаменту США з питань санкцій, послом Джеймсом О’Браєном, йдеться на сайті президента.

Він підкреслив, що на саміті потрібно проаналізувати ефективність уже запроваджених санкцій та скоординувати кроки з посилення санкційного тиску.

Єрмак також зробив акцент на необхідності застосування санкцій, напрацьованих Міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола, зокрема щодо російських пропагандистів.

“Ми концентруємо увагу на найбільш важливих людях, які мають пропагандистський вплив у Росії. Зокрема на тих, хто особисто брав участь у заходах щодо анексії української території. Людях, які відкрито підтримують війну в Україні. А деякі з них навіть говорять, скільки українців треба вбити, скільки атак здійснити проти цивільних та цивільної інфраструктури”, – констатував керівник ОПУ.

Нагадаємо, Джеймс О'Браян під час зустрічі заявив, що найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій, які позначаться на спроможності Росії на полі бою та у фінансовому плані. 

Міністерка економіки Юлія Свириденко зі свого боку повідомила, що напрацьовано додатковий санкційний список російських пропагандистів, окрім тих 165 осіб, до яких нещодавно були застосовані обмежувальні заходи. 

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