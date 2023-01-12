Кияни висловились проти надання столичній вулиці імені колишнього мера Олександра Омельченка

Експертна робоча група буде напрацьовувати подальші рекомендації, оскільки в Києві можуть з'явитися дві вулиці Скоропадського.

Кияни проголосували у додатку "Київ цифровий" з приводу низки переййменувань. Зокрема, 74% киян проголосували проти перейменування вулиці Скоропадського на вулицю екс-мера столиці Олександра Омельченка.

Про це повідомив громадський діяч Олександр Алфьоров.

Площа Льва Толстого має бути перейменована, на думку проголосувавших, на "Українських Героїв". За таку назву проголосували 83%.

“Відповідно і станція метро має отримати цю назву, а сама площа отримає перспективу її оформлення враховуючи нову назву. Тож, замість палки з кулькою можна буде створити прекрасний монумент, який би підкреслював тисячолітню історію українців-героїв”, - написав Алфьоров.

В свою чергу, вул. Льва Толстого буде перейменована на вулицю Гетьмана Павла Скоропадського. “За” проголосували також 83%.

Трохи менше голосів, 76%, отримала пропозиція перейменвати станція київського метрополітену "Дружби Народів" на "Звіринецьку", відповідно до тисячолітньої історичної назви місцевості.

Рекордні у цьому пулі голосувань 90% отримала пропозиція назвати “Варшавською” станцію київського метрополітену з проєктною назвою “Проспект Правди”.

Також бульв. Перова буде перейменований на Воскресенський проспект - за таке рішення були 88% голосів, як і за перейменування просп. Визволителів на честь Георгія Нарбута. Він відомий як український художник-графік, ілюстратор, автор перших українських державних знаків, один із засновників і ректор Української академії мистецтв.

Оскільки кияни не підтримали перейменування вул. Павла Скоропадського на честь Олександра Омельченка, і підтримали на честь Скоропадського перейменувати вулицю Льва Толстого, на мапі Києва з'явилось дублювання. Тому експертна робоча група буде напрацьовувати подальші рекомендації.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року депутати Київради перейменували ще 32 вулиці, провулки і бульвари столиці, назви яких пов’язані з Росією або радянським минулим. Серед інших перейменували бульвар Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського.