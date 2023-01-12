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Відзавтра в Києві відновлюється рух двох маршрутів швидкісного трамвая, - Кличко

На двох маршрутах будуть курсувати 14 трамваїв.

Відзавтра в Києві відновлюється рух двох маршрутів швидкісного трамвая, - Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

Завтра, 13 січня, в Києві буде відновлено рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він додав, що відновити курсування маршрутів №1 “вул. Старовокзальна - Михайлівська Борщагівка” та № 3 “вул. Старовокзальна - вул. Сім‘ї Сосніних” вдалось завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників столиці.

Маршрут трамваю №1 обслуговуватимуть 10 одиниць рухомого складу. Маршрут №3 - 4 одиниці. Інтервали руху будуть, орієнтовно, 8 та 15 хвилин відповідно.

Водночас автобусні маршрути №1Т і №3Т, які працювали, поки не ходили трамваї, припинять рух.

Нагадаємо, в кінці грудня минулого року у Києві через дефіцит електроенергії припинили роботу наземного електротранспорту - трамваїв та тролейбусів.

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