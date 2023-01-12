Віряни і духовенство УПЦ (МП) звернулися до керівництва своєї церкви з проханням дати відповіді на 10 запитань, які стосуються реального статусу УПЦ та ставлення до вторгнення Росії.

"Ми втомилися від невизначених і неоднозначних заяв і пояснень багатьох архієреїв УПЦ, які не дають чітких відповідей, який же насправді має статус УПЦ і куди ми рухаємося. Автокефалія та повний вихід УПЦ зі складу РПЦ – це те, що від нас чекає наша паства та українське суспільство у цілому. Половинчасті рішення не вирішують проблему, а лише ще більше заганяють нашу Церкву у глухий кут", - йдеться у зверненні.

Автори звернення зауважили, що "положення "Статуту про управління УПЦ" не дають відповіді на поставлені запитання щодо церковно-канонічного зв’язку і залежності УПЦ від РПЦ". А відсутність "чітких і послідовних відповідей на ці та інші питання в умовах війни Росії проти України породжують ще більшу недовіру до керівництва УПЦ".

Відтак запустили збір підписів під 10 запитаннями до церковного керівництва. Станом на вечір 12 січня форму заповнили майже півтори сотні священнослужителів і вірян, найбільше - із Київської, Волинської, Сарненської, Рівненської та Сумської єпархій.

Серед запитань:

який статус має УПЦ (МП) на цей час;

чи підтверджує Священний Синод рішення про повний вихід УПЦ зі складу РПЦ та які саме офіційні документи засвідчують цей вихід;

чи надсилав Синод УПЦ до Синоду РПЦ офіційну заяву чи акт про повний вихід зі складу РПЦ;

чи вийшли Предстоятель та інші ієрархи офіційно зі складу Синоду, Архієрейского та Помісного соборів, Міжсоборної присутності та інших церковно-канонічних органів РПЦ;

чи вважає Синод УПЦ рішення Архиєрейського Собору РПЦ від 25-26 жовтня 1990 року, яким визначається обов’язковість благословення московським патріархом новообраного Предстоятеля УПЦ та обов’язковість постійного членства Предстоятеля УПЦ за посадою у складі Священного Синоду РПЦ;

чи вважає Синод УПЦ такими, що втратили чинність, ті пункти грамоти московського патріарха Олексія ІІ від 28 жовтня 1990 року, де проголошується канонічна залежність УПЦ від РПЦ і визначається, що УПЦ з’єднана з іншими Помісними Православними Церквами саме через зв’язок з РПЦ і має керуватись рішеннями Архієрейських Соборів РПЦ;

чи вважає Синод УПЦ таким, що втратив для неї чинність, !Статут РПЦ!, зокрема його розділ Х, який визначає підпорядкованість УПЦ стосовно РПЦ та її керівних органів;

чи надсилав Синод мирні грамоти до Предстоятелів усіх Помісних Православних Церков про вихід УПЦ зі складу РПЦ і чи розпочинав з іншими Помісними Церквами переговори про визнання повної автокефалії УПЦ та врегулювання свого канонічного статусу;

чи засуджує Священний Синод УПЦ заяви московського патріарха Кіріла про підтримку й обґрунтування війни Росії проти України, а також пропаговану ним фундаменталістську ідеологію "русского міра", яка за всіма ознаками носить єретичний і неправославний характер;

чи засуджує Синод незаконну анексію Синодом РПЦ цілої низки єпархій та парафій УПЦ на окупованих Росією українських територіях, а також факти колабораціонізму серед окремих єпископів і священників УПЦ.

Підписанти закликають керівництво своєї церкви дати "щирі й недвозначні відповіді", які б "заспокоїли б паству і духовенство УПЦ та сприяли б зміні ставлення до неї з боку українського суспільства у цілому".

"Якщо офіційних документів щодо всіх цих питань чи окремих з них ще немає, просимо винести ці питання на найближче засідання Священного Синоду УПЦ, щоб сформувати по них офіційну позицію або повідомити причину відмови у винесенні на обговорення Священного Синоду на офіційному сайті УПЦ", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, торік у травні УПЦ МП заявила про "повну самостійність і незалежність".

Нещодавно Конституційний Суд визнав правомірним перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Тепер церкву планують перейменувати на Російську православну церкву в Україні. Але УПЦ (МП) відмовилася змінювати назву.