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Залишаються не впізнаними 145 тіл із поховання в Ізюмі, - Тимошко

Стать тридцяти тіл неможливо встановити через значні ушкодження. 

Залишаються не впізнаними 145 тіл із поховання в Ізюмі, - Тимошко
Фото: EPA/UPG

Досі не вдалось ідентифікувати всі тіла, знайдені у масовому похованні під Ізюмом у Харківській області.

Про це розповів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в інтерв’ю Укрінформу.

“Залишаються не впізнаними 145 тіл. Ми припускаємо, що це місцеві мешканці. Є ж цілі родини, які загинули і могли не мати родичів в Ізюмі, чи мали родичів в інших місцях. Тому ми відбираємо зразки для досліджень у всіх людей, які вважають, що їхні рідні загинули чи зникли”, - розповів голова обласної поліції.

Тимошко додав, що з початку масштабного контрнаступу, з 7 вересня, на деокупованих територіях вилучили 918 тіл. Із них 721 тіло - це загиблі цивільні, в тому числі 25 дітей. Стать тридцяти тіл неможливо встановити через значні ушкодження. 

За словами Володимира Тимошка, загалом ідентифіковано 651 особу.

Нагадаємо, у місці масового поховання поблизу Ізюма Харківської області виявили тіло "пластуна" Олега Єфіменка. Окупанти забрали його з власного помешкання як проукраїнського активіста.

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