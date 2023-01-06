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Біля Ізюма в масовому похованні виявило тіло "пластуна" Олега Єфіменка

Окупанти забрали його як проукраїнського активіства. 

Фото: Олег Єфіменко
У місці масового поховання поблизу Ізюма Харківської області виявили тіло "пластуна" Олега Єфіменка. Окупанти забрали його з власного помешкання як проукраїнського активіста.

Про це йдеться у повідомленні "Пласту" в фейсбук. Єфіменко – уродженець Луганської області, який виїхав звідти після початку війни 2014 року. 

"Поселився в Ізюмі, де проживав до початку широкомасштабного російського наступу. Доброволець територіальної оборони. Залишився в м. Ізюм, щоб брати участь в обороні міста. Під час ворожого наступу на Харківську область опинився в окупації в м. Ізюм, де продовжував підпільно діяти на підтримку ЗСУ та місцевого населення. Забраний з власного помешкання окупантами як проукраїнський активіст, за спрямуванням місцевих проросійських колаборантів. Після чого вважався зниклим безвісти. На жаль, 28 грудня дружині Тетяні повідомили, що чоловік закатований на смерть", – йдеться у повідомленні.

У 2019 Олег склав пластову присягу. Він був одним із тих, хто відновив пластову станицю Ізюм що в Харківській області. Очолював Пластовий молодіжний центр Ізюмської ОТГ. Виховував юнацький гурток.

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