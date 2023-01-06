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Господарський суд Києва зареєстрував позов УПЦ МП проти заповідника Лаври

Суть спору – про "усунення перешкод у здійсненні користування майном".

Господарський суд Києва зареєстрував позов УПЦ МП проти заповідника Лаври
Господарський суд Києва
Фото: sud.ua

Господарський суд Києва 5 січня зареєстрував позов УПЦ (МП) проти заповідника Києво-Печерська Лавра через розірвання договору аренди Успенського собору та Трапезної церкви.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі.

Зазначається, що відповідач у справі – Національний заповідник "Києво-печерська Лавра", а відповідач – Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (Чоловічий монастир) УПЦ МП.

"Суть спору – про усунення перешкод у здійсненні користування майном", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.

5 січня завершила свою рооту відповідна комісія, і Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали державі.

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