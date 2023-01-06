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Шмигаль: Після 2,5 місяців опалювального сезону ми можемо сказати, ми успішно долаємо виклики зими

"Є гроші та допомога партнерів, щоб додатково закупити необхідні ресурси".

Шмигаль: Після 2,5 місяців опалювального сезону ми можемо сказати, ми успішно долаємо виклики зими
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що після 2,5 місяці після початку опалювального сезону Україна успішно долає виклики зими.

Про це він заявив на засіданні уряду.

"Через 2,5 місяці після початку опалювального сезону ми можемо сказати, що поки що успішно долаємо виклики зими. Зробимо все, щоб так залишалося і надалі", - сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що енергосистема України працює стабільно, ремонти тривають, а аварійних відключень зараз майже немає.

Прем'єр повідомив, що у підземних газових сховищах країни зберігаються 11,7 млрд кубометів газу, а на складах – 1,2 млн тонн вугілля.

"Є гроші та допомога партнерів, щоб додатково закупити необхідні ресурси", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше прем'єр також повідомляв, що програмою мінімум в енергетичній галузі на 2023 рік є - завершення опалювального сезону, відновлення пошкоджених обстрілами РФ об’єктів, безперебійна робота критичної інфраструктури і посилення безпеки енергооб’єктів.

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