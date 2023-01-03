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В Україні запровадять інститут префектів, - Шмигаль

Після завершення воєнного стану йтиме мова і про зміни до Конституції.

В Україні запровадять інститут префектів, - Шмигаль
Фото: EPA/UPG

Україна у 2023 році продовжить реформу децентралізації, зокрема, буде запроваджено інститут префектів.

Про це під час засідання уряду у вівторок, 3 січня, сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає LB.ua.

"Ідеться про запровадження інституту префектів — посадових осіб, які будуть здійснювати адміністративний нагляд на місцях. Префекти — це неполітичні особи, що представлятимуть державу і стежитимуть за конституційністю ухвалених на місцях рішень", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що після завершення воєнного стану відповідно йтиме мова і про зміни до Конституції, які фіналізують реформу децентралізації.

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