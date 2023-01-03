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​Атаки РФ підштовхують Україну до побудови децентралізованої енергетичної системи, – Шмигаль

Йдеться про створення мініелектростанцій і малих об’єктів генерації, вбудованих в наявну енергосистему.

​Атаки РФ підштовхують Україну до побудови децентралізованої енергетичної системи, – Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Завершення опалювального сезону, відновлення пошкоджених обстрілами РФ об’єктів, безперебійна робота критичної інфраструктури і посилення безпеки енергооб’єктів – програма мінімум в енергетичній сфері на 2023 рік.

Про це заявив на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що актуальними залишаються плани щодо декарбонізації енергетики та зеленої трансформації – війна зробила ці виклики ще більш нагальними. Україна має активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики: сонячної, вітрової, гідрогенерації, водневих технологій.

“Російські атаки штовхають нас до корінної реформи – побудови децентралізованої енергетичної системи. Тоді вона буде менш вразливою до ворожих нападів. Ідеться про створення мініелектростанцій та малих об’єктів генерації, імплементованих в наявну енергосистему”, – наголосив прем’єр-міністр.

 

Також у 2023 році буде створено законодавчу базу, аби провести реформу Державного резерву, зокрема це питання стосується формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів із метою забезпечення безперервного її постачання на внутрішній ринок. Держава продовжить інвестувати у збільшення власного видобутку газу, аби забезпечити в цьому питанні повну енергетичну незалежність.

Нагадаємо, за інформацію Дениса Шмигаля, війна з РФ завдала економіці України збитків на понад 700 млрд доларів. 

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