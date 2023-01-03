Росіяни зосереджують зусилля для наступу на Бахмутському напрямку і підсилюються на Новопавлівському, - Генштаб

Тим часом українські захисники уразили вісім районів зосередження живої сили і техніки ворога та два пункти управління.

Російські окупанти не відмовилися від планів вийти на адміністративний кордон Донецької області. Аби захопити Луганщину і Донеччину, рашисти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Також загарбники роблять спроби покращити своє тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках і підсилюють угруповання на Новопавлівському за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського керунку.

Вороги протягом цієї доби завдали 8 авіаційних ударів та здійснили 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу здійснили вогневе ураження 2 пунктів управління та 4 районів зосередження живої сили і військової техніки російських окупантів.

За даними Генштабу, ситуація на фронті станом на 18.00 3 січня така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах Білорусі та РФ. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Також окупанти здійснили обстріли з усього спектру артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Караїчне, Охрімівка, Амбарне Харківської області;

напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах Білорусі та РФ. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Також окупанти здійснили обстріли з усього спектру артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Караїчне, Охрімівка, Амбарне Харківської області; на Куп’янському та Лиманському ворожих обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 14 населених пунктів, зокрема: Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва Луганської області;

та ворожих обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 14 населених пунктів, зокрема: Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва Луганської області; на Бахмутському та Авдіївському противник здійснив обстріли позицій українських військ з танків та артилерії різних типів в районах понад 20 населених пунктів, зокрема: Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області;

та противник здійснив обстріли позицій українських військ з танків та артилерії різних типів в районах понад 20 населених пунктів, зокрема: Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області; на Новопавлівському рашисти здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Микільське Донецької області;

рашисти здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Микільське Донецької області; на Запорізькому та Херсонському ворог здійснив обстріли позицій українських військ із танків та всього спектру артилерії в районах понад 25 населених пунктів, а також не припиняє здійснювати обстріли цивільної інфраструктури міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів: Херсон, Молодіжне, Антонівка та Берислав Херсонської області.

Нагадаємо, з настанням морозів Збройні сили України і російська армія зможуть активізувати використання важкої техніки на фронті.

Російська армія вдень 3 січня знову почала обстрілювати місто Краматорськ Донецької області.