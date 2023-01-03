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Шмигаль: Завдані економіці України збитки від агресії перевищують $700 млрд

У держбюджеті закладено 35,5 млрд грн для ліквідації наслідків збройної агресії.

Шмигаль: Завдані економіці України збитки від агресії перевищують $700 млрд
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що збитки, завдані економіці України внаслідок війни, перевищують $700 млрд.

Про це Шмигаль заявив на засіданні уряду у вівторок, 3 січня, повідомляє LB.ua.

"Спільно зі Світовим банком плануємо провести чергову верифікацію потреб України на якнайшвидше відновлення. Нагадаю, що маємо таку фіксацію на початок червня. Тоді цифра становила $350 млрд завданих збитків. Враховуючи останні атаки на нашу інфраструктуру, на сьогодні ця сума становить понад $700 млрд", - сказав він.

За його словами, у держбюджеті на поточний рік закладено 35,5 млрд грн для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

"Це будівництво та ремонт громадських будівель, об'єктів критичної інфраструктури, забезпечення житлом ВПО. Також вже найближчим часом розраховуємо розпочати відновлення за рахунок коштів, конфіскованих у російських банків - на спецрахунку вже є для цього 17 млрд грн. Перший пріоритет - зруйноване житло людей", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні залучили більш ніж $31 млрд від закордонних партнерів.

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