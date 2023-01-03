Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило конвертцентр криптовалют із обігом у сотні мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслуба БЕБ.

“У межах проведення слідчих дій у кримінальному провадженні співробітники Бюро економічної безпеки України викрили масштабну міжнародну схему з відмивання коштів. Встановлено групу осіб, які, діючи за попередньою змовою, організували переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру, переміщення готівки між містами України та Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж «крипто» валют. Детективи БЕБ провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність з обміну валют, вилучили готівку на загальну суму 152 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основною метою діяльності центру було відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, конвертація коштів в Україні та у країнах Євросоюзу, приховуючи згадані операції від фінансових регуляторів. Згаданою схемою користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній.

Це підтверджують документи, які були вилучені під час обшуків БЕБ та чорнові записи щодо фізичних та юридичних осіб України та країн Євросоюзу, які користувалися схемою.

За словами директора БЕБ Вадима Мельника, транскордонну злочину групу вдалося виявити завдяки взаємодії й співпраці співробітників БЕБ з експертами Євросоюзу. За оцінками FATF та інших організацій Європейського Союзу, операції з віртуальними активами широко використовуються не лише для організованої злочинності, а й для фінансування тероризму. Тому, серед основних завдань БЕБ є аналіз ризиків пов’язаних з існуванням нелегальної діяльності провайдерів послуг з обміну віртуальних активів, виявлення і припинення діяльності конвертаційних центрів та учасників ринку віртуальних валют.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури, спільно з Департаментом захисту національної державності Служби безпеки України та за участю експертів Європейського союзу з протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму.

Нагадаємо, у вересні 2022 року на Київщині викрили "конвертцентр" із обігом понад 3,5 млрд гривень. У рамках розслідування заарештовані земельні ділянки загальною площею 209 га.