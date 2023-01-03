ДРС хоче вдвічі скоротити кількість дозволів для бізнесу

Державна регуляторна служба розглядає варіант удвічі скоротити кількість дозволів – із понад 1200 до 500-600.

Про це голова ДРС Олексій Кучер повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

Йдеться про ліцензії, погодження, висновки, свідоцтва та декларації, без яких бізнес не може вести свою діяльність.

“Швидкість економічного відновлення України напряму залежатиме від роботи бізнесу, а тому дерегуляція господарської діяльності – це запорука економічної стабільності держави. Тому ми пропонуємо удвічі скоротити кількість дозволів, зокрема ліцензій, погоджень, висновків, свідоцтв та декларацій, без яких бізнес не може вести свою діяльність (із понад 1200 до 500-600)”, – наголосив очільник служби.

На його думку, цим процесом повинна зайнятись спеціальна Комісія з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання, створення якої передбачене законопроєктом №8058, який в народі охрестили “регуляторною гільйотиною”.

Наразі документ пройшов економічний комітет ВР. ДРС очікує його прийняття у першому кварталі 2023 року.

Додамо, в Україні планують створити Єдину державну електронну систему дозвільних документів, яка об’єднає 80 різних реєстрів, на ведення яких держава витрачає 111 млн грн щороку. Її утримання коштуватиме лише 7 млн грн.

Онлайн-реєстр допоможе бізнесу подавати заяви на отримання дозвільних документів, вносити плату за отримання послуг, генерувати та вести ліцензійні справи, а також мати доступу до е-документів та в разі чого – онлайн оскаржувати дії дозвільних органів та ліцензування.

Нагадаємо, торік у травні Кабінет Міністрів України реорганізував вісім територіальних органів Державної регуляторної служби у шість міжрегіональних відділів.