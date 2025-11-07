Інвестори Tesla погодилися преміювати Ілона Маска на 1 трильйон доларів

Тепер справа за виконанням бізнес-цілей.

На щорічній зустрічі інвесторів компанії Tesla було ухвалено позитивне рішення щодо потенційного преміювання виконавчого директора Ілона Маска на суму близько 1 трильйона доларів.

Як пише BBC, 75% присутніх власників акцій підтримали ідею рекордного заохочення для найбагатшої людини світу у випадку виконання поставлених бізнес-цілей.

Упродовж наступних десяти років Маску потрібно збільшити капіталізацію Tesla у вісім разів: нині вона трохи більша за 1,4 трильйона доларів. Також компанія має реалізувати щонайменше 1 мільйон автономних роботаксі.

Сам мільярдер під час свого виступу на зустрічі анонсував початок "не просто нового розділу, а нової книги" історії Tesla.