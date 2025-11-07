Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ГоловнаЕкономікаБізнес

Інвестори Tesla погодилися преміювати Ілона Маска на 1 трильйон доларів

Тепер справа за виконанням бізнес-цілей.

Інвестори Tesla погодилися преміювати Ілона Маска на 1 трильйон доларів
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

На щорічній зустрічі інвесторів компанії Tesla було ухвалено позитивне рішення щодо потенційного преміювання виконавчого директора Ілона Маска на суму близько 1 трильйона доларів.

Як пише BBC, 75% присутніх власників акцій підтримали ідею рекордного заохочення для найбагатшої людини світу у випадку виконання поставлених бізнес-цілей.

Упродовж наступних десяти років Маску потрібно збільшити капіталізацію Tesla у вісім разів: нині вона трохи більша за 1,4 трильйона доларів. Також компанія має реалізувати щонайменше 1 мільйон автономних роботаксі. 

Сам мільярдер під час свого виступу на зустрічі анонсував початок "не просто нового розділу, а нової книги" історії Tesla.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies