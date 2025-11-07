Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна і США запускають маршрут постачання скрапленого газу через Грецію

Відповідний меморандум підписали українська та грецька енергокомпанії.

Україна і США запускають маршрут постачання скрапленого газу через Грецію
підписання меморандуму між Нафтогазом та грецькою енергокомпанією
Фото: Міненерго

Україна формує маршрут постачання американського скрапленого газу (LNG) через Грецію.

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Під час міністерської зустрічі Партнерства з трансатлантичного енергетичного співробітництва (P-TEC) Нафтогаз України та грецька ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. підписали меморандум про майбутні регулярні поставки LNG зі США через грецькі газові термінали та Вертикальний газовий коридор.

Гринчук зазначила, що партнерство розраховане до 2050 року і передбачає реалізацію стратегічних проєктів, зокрема:

  • забезпечення стабільних довгострокових поставок LNG для України;
  • інтеграцію української інфраструктури в європейські LNG-маршрути;
  • створення сталої системи постачання та зберігання американського газу.

США мають намір зберегти довгострокову присутність на європейському енергетичному ринку, заявив міністр енергетики США Кріс Райт. Штати можуть замістити весь обсяг російського газу в Європі. Воротами в ЄС для поставок стає Греція.
