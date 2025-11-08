Укренерго попередило про збільшення обсягів відключень світла

Також посилять обмеження потужності для промислових споживачів.

Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену російськими обстрілами, 8 листопада заходи обмеження застосовуватимуть до кінця доби.

Про це повідомила компанія «Укренерго».

У неділю, 9 листопада, будуть застосовувати посилені заходи обмеження споживання.

Зокрема, графіки погодинних відключень діятимуть цілодобово обсягом від 2 до 4 черг. Також у цей же період чинні графіки обмеження потужності для промислових споживачів.