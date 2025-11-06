​У Мінекономіки пояснили затримку виплат за програмою "Національний кешбек"

Програма "Національний кешбек" продовжує діяти, виплати по ній не скасовано, їх лише тимчасово затримано через технічний процес погодження.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Виплата кешбеку за серпень відбудеться протягом наступного тижня у повному обсязі. Завершуються фінальні процедури перед запуском виплати", – сказав він.

Соболев пояснив затримку виплати тим, що фактична кількість учасників програми перевищила початково прогнозовану.

"Зауважу, що виплата за серпень є найбільшою за весь час діяльності програми. Наступним етапом почнуться виплати за вересень", – зазначив міністр.

Він нагадав, що програма "Національний кешбек" – державний інструмент підтримки українського виробництва, який довів свою ефективність. Тому є багато запитів на її продовження і розширення на інші види продукції від самих виробників".

Соболев подякував всім українцям, які продовжують користуватися програмою, зазначивши, що кожна покупка українського товару – це внесок у стабільність економіки.

Раніше видання "Економічна правда" повідомило, що протягом двох місяців не виплачуються кошти за за програмою "Національний кешбек" через брак коштів. Користувачі скаржилися, що останній платіж отримали на початку вересня – за покупки, здійснені в липні. Тобто навіть це нарахування здійснили з запізненням.