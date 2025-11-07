Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаЕкономікаДержава

В Україні створять третю фондову біржу

5 листопада відбулася реєстрація юридичної особи – ТОВ "Українська фондова біржа Інжур". Зараз триває робота над документами для отримання відповідної ліцензії.

В Україні створять третю фондову біржу
ілюстративне фото
Фото: Facebook / Ukrainian Exchange

Засновник групи компаній Inzhur, яка у 2022 році запустила в Україні ринок REIT (інвестиційних фондів нерухомості), Андрій Журжій створить фондову біржу.

Про це повідомили в компанії Inzhur, передає “Економічна правда”

Зазначається, що 5 листопада відбулася реєстрація юридичної особи – ТОВ "Українська фондова біржа Інжур"

Зараз триває робота над документами для отримання відповідної ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР).

За даними НКЦПФР, наразі в Україні працюють два організатори торгівлі фінансовими інструментами – фондові біржі "Перспектива" та ПФТС. Однак в компанії Inzhur вважають, що "жодна з них не змогла стати інструментом для реалізації потенціалу українського фондового ринку".

"Жодна не змогла стати майданчиком, де українські компанії могли б залучити капітал через розміщення власних цінних паперів, а інвестори могли б безпечно інвестувати з метою отримання прибутку. Зараз понад 90% торгівлі на існуючих біржах – це ОВДП, які в цьому контексті не має сенсу брати до уваги, бо це просто заміщення боргу державою, яке не створює додаткову вартість", – каже Журжій.

Він впевнений, що Україні потрібна ліквідна фондова біржа, щоб українські компанії та приватні інвестори мали можливість реалізовувати свій потенціал вдома – а не тільки на варшавській, лондонській, нью-йоркській та інших біржах, як вони змушені зараз через відсутність українського інструменту.

"Реєстрація компанії – це лише початок. Далі – багато місяців кропіткої роботи з метою підготовки документів для отримання відповідної ліцензії НКЦПФР: ми вже найняли юридичних радників. Команда ретельно аналізує та вирішує питання програмного забезпечення, ліквідності та багато інших, щоб у найближчому майбутньому наш продукт дійсно зміг стати першим вибором для українських компаній та інвесторів", – пояснює підприємець.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies