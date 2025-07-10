NVIDIA першою у світі досягла позначки у 4 трильйони доларів капіталізації

Американська корпорація NVIDIA встановила історичний рекорд за обсягом ринкової вартості: упродовж середи здорожчання її акцій на 2% призвело до перетину позначки у 4 трильйони доларів капіталізації - це раніше не вдавалося нікому.

Як пише CNBC, найдорожча компанія світу є провідним виробником чипів, необхідних для роботи систем генеративного штучного інтелекту, які зазнали безпрецедентного зростання популярності упродовж 2023-2025 років.

З початку року акції NVIDIA додали одразу 22% вартості, а лише за минулий місяць зростання склало 15%.

На момент закриття дня на біржі капіталізація американського техногіганта все ж повернулася в межі 3 трильйонів 970 мільярдів доларів.