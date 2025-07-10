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NVIDIA першою у світі досягла позначки у 4 трильйони доларів капіталізації

Компанія продемонструвала шалений прогрес завдяки ШІ-технологіям.

NVIDIA першою у світі досягла позначки у 4 трильйони доларів капіталізації
Фото: EPA/UPG

Американська корпорація NVIDIA встановила історичний рекорд за обсягом ринкової вартості: упродовж середи здорожчання її акцій на 2% призвело до перетину позначки у 4 трильйони доларів капіталізації - це раніше не вдавалося нікому.

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Як пише CNBC, найдорожча компанія світу є провідним виробником чипів, необхідних для роботи систем генеративного штучного інтелекту, які зазнали безпрецедентного зростання популярності упродовж 2023-2025 років.

З початку року акції NVIDIA додали одразу 22% вартості, а лише за минулий місяць зростання склало 15%. 

На момент закриття дня на біржі капіталізація американського техногіганта все ж повернулася в межі 3 трильйонів 970 мільярдів доларів. 
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