Дипломатів попередили про фальшиві повідомлення від Рубіо з використанням штучного інтелекту

Самозванець, який видавав себе за держсекретаря, намагався зв'язатися щонайменше з трьома міністрами закордонних справ, сенатором США та губернатором.

Державний департамент попереджає американських дипломатів про спроби видати себе за державного секретаря Марко Рубіо та, можливо, інших посадовців, використовуючи технології на основі штучного інтелекту.

Про це пише France24 з посиланням на високопосадовців та інформацію, надіслану минулого тижня до всіх посольств і консульств.

Відомство виявило, що самозванець, який видавав себе за Рубіо, намагався зв'язатися щонайменше з трьома міністрами закордонних справ, сенатором США та губернатором, згідно з спеціальним повідомленням від 3 липня, про яку вперше повідомила The Washington Post.

Одержувачі шахрайських повідомлень через текстові повідомлення, Signal та голосову пошту не були ідентифіковані. “Державному департаменту відомо про цей інцидент і наразі він стежить за цим питанням та займається ним”, – сказала журналістам речниця відомства Теммі Брюс.

Подібний інцидент розкрили у травні за участю керівника апарату президента Дональда Трампа Сьюзі Вайлз. “Зловживання штучним інтелектом для обману людей, ймовірно, зростатиме, оскільки технологія вдосконалюється та стає ширшою, і ФБР минулої весни попереджало про зловмисників, які видають себе за високопосадовців уряду США в кампанії текстових та голосових повідомлень”, ‒ зазначає видання.

Містифікації за участю Рубіо були невдалими та “не дуже витонченими”, сказав один із чиновників. Однак другий чиновник сказав, що департамент вважає “розсудливим” попередити всіх співробітників та іноземні уряди, особливо враховуючи зростання зусиль іноземних суб’єктів щодо компрометації інформаційної безпеки.