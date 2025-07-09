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Держдепартамент: позиція США щодо підтримки України незмінна, постачання зброї відновлено

Постачання зброї відновилися після “стандартного огляду” Пентагоном існуючих запасів озброєння.

Держдепартамент: позиція США щодо підтримки України незмінна, постачання зброї відновлено
Речниця Держдепу США Теммі Брюс
Фото: x.com/HeyTammyBruce

Позиція Сполучених Штатів щодо підтримки України залишилася незмінною ‒ Вашингтон є відданим підтримці Києва та надаватимуть допомогу і далі.

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Про це на брифінгу заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

“Ми піклуємося про цих людей. Ми дбаємо про те, щоб вони мали все необхідне. Президент дуже активно висловлювався щодо масової бійні, яка триває, і про те, як її потрібно припинити, як має бути припинення вогню”, ‒ сказала Брюс.

Вона підкреслила, що постачання зброї до України відновилися після “стандартного огляду” Пентагоном існуючих запасів озброєння, не надаючи детального опису допомоги.

“Президент дуже захоплений і рішуче налаштований щодо здатності України захистити себе”, ‒ сказав Брюс.

Речниця підкреслила, що Штати не змінили своєї позиції щодо підтримки України.

“Ми допомагали їм, ми продовжуватимемо допомагати їм. Це досить складна ситуація. І це наша позиція. Вона завжди була такою”, – сказала вона.
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