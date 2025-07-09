У Житомирській області внаслідок атаки спалахнули декілька пожеж

У Житомирській області внаслідок ворожої атаки вночі 9 липня пошкоджено виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. Також пошкоджено скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків.
Спалахнули декілька пожеж. Одну вже ліквідували, другу – локалізували, повідомив о 8:42 начальник ОВА Віталій Бунечко.
"На щастя, за попередніми даними, внаслідок подій ніхто не постраждав", – сказав він.
- Цієї ночі Росія провела чергову комбіновану атаку. Є ушкодження в різних областях. Зокрема, в Волинській, де під ударом перебував обласний центр і його громада.
- Загалом, за даними Повітряних сил, Росія використала 741 засіб ураження, в тому числі аеробалістичні ракети. Знешкодити вдалося 728.