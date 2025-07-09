У Житомирській області внаслідок атаки спалахнули декілька пожеж

ОВА повідомила, що інформації про потерпілих немає.

У Житомирській області внаслідок ворожої атаки вночі 9 липня пошкоджено виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. Також пошкоджено скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків.

Спалахнули декілька пожеж. Одну вже ліквідували, другу – локалізували, повідомив о 8:42 начальник ОВА Віталій Бунечко.

"На щастя, за попередніми даними, внаслідок подій ніхто не постраждав", – сказав він.

Фото: Віталій Бунечко в Telegram Ліквідація наслідків атаки проти Житомирської області 9 липня