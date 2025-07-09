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У Житомирській області внаслідок атаки спалахнули декілька пожеж

ОВА повідомила, що інформації про потерпілих немає. 

У Житомирській області внаслідок атаки спалахнули декілька пожеж
Наслідки атаки в Житомирській області, 9 липня
Фото: Віталій Бунечко в Telegram

У Житомирській області внаслідок ворожої атаки вночі 9 липня пошкоджено виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. Також пошкоджено скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків. 

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Спалахнули декілька пожеж. Одну вже ліквідували, другу – локалізували, повідомив о 8:42 начальник ОВА Віталій Бунечко.

"На щастя, за попередніми даними, внаслідок подій ніхто не постраждав", – сказав він. 

Ліквідація наслідків атаки проти Житомирської області 9 липня
Фото: Віталій Бунечко в Telegram
Ліквідація наслідків атаки проти Житомирської області 9 липня

  • Цієї ночі Росія провела чергову комбіновану атаку. Є ушкодження в різних областях. Зокрема, в Волинській, де під ударом перебував обласний центр і його громада.
  • Загалом, за даними Повітряних сил, Росія використала 741 засіб ураження, в тому числі аеробалістичні ракети. Знешкодити вдалося 728. 
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