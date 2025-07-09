За минулу добу Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 1029660 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1029660 (+1050)
- танків – 11000 (+5)
- бойових броньованих машин – 22969 (+2)
- артилерійських систем – 30102 (+68)
- РСЗВ – 1434 (+0)
- засоби ППО – 1193 (+1)
- літаків – 421 (+0)
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44457 (+227)
- крилаті ракети – 3439 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 54575 (+119)
- спеціальна техніка – 3929 (+2).
Дані уточнюються.