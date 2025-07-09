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Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 1029660 військових.

Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів
Фото: скрин

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 1029660 військових.

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1029660 (+1050)
  • танків – 11000 (+5) 
  • бойових броньованих машин – 22969 (+2) 
  • артилерійських систем – 30102 (+68) 
  • РСЗВ – 1434 (+0)
  • засоби ППО – 1193 (+1)
  • літаків – 421 (+0) 
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44457 (+227)
  • крилаті ракети – 3439 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54575 (+119)
  • спеціальна техніка – 3929 (+2).

Дані уточнюються.
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