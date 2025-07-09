Петиція про присвоєння вбитому росіянами Степану Чубенку звання “Герой України” посмертно набрала необхідні 25 тисяч голосів

Степан Чубенко був розстріляний бандформуванням “Керч” 29 липня 2014 року у передмісті Донецька.

Петиція до президента України Володимира Зеленського про присвоєння вбитому проросійськими колаборантами Степану Чубенку звання “Герой України” набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Степан Чубенко народився 11 листопада 1997 року в Краматорську Донецької області.

Він навчався в місцевій школі № 12, займався греко-римською боротьбою, футболом, був голкіпером юнацької команди ФК “Авангард” (Краматорськ).

З початком Революції Гідності та після побиття студентів на Майдані Незалежності у Києві, Степан брав активну участь у Краматорському Євромайдані. Він сам організував марш підтримки Євромайдану в лютому 2014 року, регулярно брав участь в проукраїнських мітингах.

Після остаточного захоплення Краматорська навесні 2014 року російськими військовослужбовцями, співробітниками спецслужб Росії та місцевими колаборантами, Степан разом з друзями самоорганізувалися і вели підпільну боротьбу.

Зокрема, Степан особисто зняв з центральної площі міста "триколор" угруповання "ДНР" (наразі цей трофей зберігається в музеї Степана Бандери в м. Косів Івано-Франківської області).

29 липня 2014 року, після тижня катувань і знущань, за відмову стати зрадником і йти вбивати українців у складі угруповання "ДНР", за свою проукраїнську позицію та активну протестну діяльність, без будь-якого формального слідства та суду, у віці 16 років Степан Чубенко був розстріляний бандформуванням “Керч” в селищі Горбачово-Михайлівка (передмістя Донецька).