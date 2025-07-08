Зеленський доручив Умєрову і Сирському активізувати всі контакти з американською стороною щодо зброї

Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням і доручив очільникам Міноборони і Генштабу активізувати всі контакти з американською стороною щодо зброї.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 8 липня.

«Сьогодні ж доручив міністру оборони України та Головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім це стосується протиповітряної оборони, а також усіх інших елементів постачання від Америки», - сказав глава держави.

Президент додав, що очікує на результати цих контактів вже найближчим часом. «Зокрема цього тижня готуємо формати зустрічей наших команд – військових і політичних», - сказав Зеленський.