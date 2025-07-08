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Зеленський доручив Умєрову і Сирському активізувати всі контакти з американською стороною щодо зброї

Передусім це стосується ППО.

Зеленський доручив Умєрову і Сирському активізувати всі контакти з американською стороною щодо зброї
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням і доручив очільникам Міноборони і Генштабу активізувати всі контакти з американською стороною щодо зброї.

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Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 8 липня.

«Сьогодні ж доручив міністру оборони України та Головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім це стосується протиповітряної оборони, а також усіх інших елементів постачання від Америки», - сказав глава держави.

Президент додав, що очікує на результати цих контактів вже найближчим часом. «Зокрема цього тижня готуємо формати зустрічей наших команд – військових і політичних», - сказав Зеленський.

  • 4 липня український президент провів розмову з американським колегою Дональдом Трампом. Ішлося про відновлення постачання зброї Україні, а також ППО.
  • Згодом стало відомо, що Зеленський обговорив із Трампом не лише отримання ракет для систем ППО, а й можливість постачання самих комплексів Patriot.
  • Також Трамп обіцяв Зеленському дати стільки зброї, скільки США зможуть.
  • Президент України також повідомляв, що домовився про зустріч української та американської команд щодо посилення допомоги Києву.
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