Зеленський доручив Умєрову і Сирському активізувати всі контакти з американською стороною щодо зброї

Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням і доручив очільникам Міноборони і Генштабу активізувати всі контакти з американською стороною щодо зброї.
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 8 липня.
«Сьогодні ж доручив міністру оборони України та Головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім це стосується протиповітряної оборони, а також усіх інших елементів постачання від Америки», - сказав глава держави.
Президент додав, що очікує на результати цих контактів вже найближчим часом. «Зокрема цього тижня готуємо формати зустрічей наших команд – військових і політичних», - сказав Зеленський.
- 4 липня український президент провів розмову з американським колегою Дональдом Трампом. Ішлося про відновлення постачання зброї Україні, а також ППО.
- Згодом стало відомо, що Зеленський обговорив із Трампом не лише отримання ракет для систем ППО, а й можливість постачання самих комплексів Patriot.
- Також Трамп обіцяв Зеленському дати стільки зброї, скільки США зможуть.
- Президент України також повідомляв, що домовився про зустріч української та американської команд щодо посилення допомоги Києву.