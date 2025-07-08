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Росіяни намагаються вбити своїх солдатів, які здаються в полон Силам оборони

Один із випадків зафіксували у Запорізькій області.

Росіяни намагаються вбити своїх солдатів, які здаються в полон Силам оборони
Фото: скриншот відео

Російські окупанти намагаються вбити своїх солдатів, які здаються в полон Силам оборони.

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Про це повідомив проєкт «Хочу жить».

Зокрема, такий випадок зафіксували у Запорізькій області. 

«Російський військовослужбовець здався дрону і пішов веденим ним дорогою у бік українських позицій. Це сильно не сподобалося його "бойовим товаришам", які відкрили вогонь з мінометів і навіть намагалися вбити за допомогою безпілотника-камікадзе. Судячи з відео, марно, хоча його подальша доля все ж таки поки невідома», - розповіли на телеграм-каналі проєкту.

Також тут нагадали, що у російській армії героїзують самогубство, роздають солдатам листівки з суїцидними інструкціями і відправляють колишніх полонених назад на фронт одразу після обміну.

  • Навесні стало відомо, що окупанти формують підрозділ з хворих невиліковними хворобами. Ішлося про штурмовий батальйон із хворих гепатитом та іншими хворобами, такими як ВІЛ та іншими.
  • Розвідка повідомляла, що російські офіцери під виглядом переведення у тилові частини, масово уникають участі у бойових діях.
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