Росіяни намагаються вбити своїх солдатів, які здаються в полон Силам оборони

Російські окупанти намагаються вбити своїх солдатів, які здаються в полон Силам оборони.

Про це повідомив проєкт «Хочу жить».

Зокрема, такий випадок зафіксували у Запорізькій області.

«Російський військовослужбовець здався дрону і пішов веденим ним дорогою у бік українських позицій. Це сильно не сподобалося його "бойовим товаришам", які відкрили вогонь з мінометів і навіть намагалися вбити за допомогою безпілотника-камікадзе. Судячи з відео, марно, хоча його подальша доля все ж таки поки невідома», - розповіли на телеграм-каналі проєкту.

Також тут нагадали, що у російській армії героїзують самогубство, роздають солдатам листівки з суїцидними інструкціями і відправляють колишніх полонених назад на фронт одразу після обміну.