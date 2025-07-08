ГУР оприлюднило дані одного із відповідальних за удар по Охматдиту – майора ЗС РФ Дениса Шейнова

Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані воєнного злочинця, причетного до російського удару по дитячій лікарні Охматдит.
Як повідомили у ГУР, йдеться про майора ЗС РФ Шейнова Дениса Олексійовича — начальника спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.
Саме цей підрозділ був безпосередньо залучений до терористичної атаки на медичний заклад, у якому в момент удару на лікуванні перебувало 627 дітей.
Майор Шейнов за своїми функціональними обов'язками начальника спеціальної інженерної служби відповідав за організацію технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації.
Воєнний злочинець народився 30 січня 1978 року в Саратові. Паспорт: серія 6302 №906672, виданий 15 березня 2002 року відділом внутрішніх справ Кіровського району міста Саратова.
Випускник Саратовського вищого військового інженерного командного училища ракетних військ. У 2018 році перебував у Сирії, де виконував так звані спеціальні завдання.
Нагороджений медалями «За воинскую доблесть» II ст. (2000), «За отличие в военной службе» I ст. (2015), «Участнику военной операции в Сирии» (2019).
Шейнов одружений із Шабаловою Єлєною Михайлівною, народженою 30 квітня 1976 року, має сина та доньку. Постійна адреса проживання родини московитів: м. Саратов, вул. Батавіна, буд. 12, кв. 266.
- 8 липня російська ракета прямим влучанням зруйнувала токсикологічний корпус Охматдиту, найбільшої дитячої лікарні країни. Вибухова хвиля вдарила ще по кількох корпусах — зокрема, хірургічному й новому, який запустили тільки-но у 2022-му.