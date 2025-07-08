ГУР оприлюднило дані одного із відповідальних за удар по Охматдиту – майора ЗС РФ Дениса Шейнова

Він відповідав за організацію технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації.

Один із відповідальних за удар по Охматдиту Денис Шейнов із родиною

Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані воєнного злочинця, причетного до російського удару по дитячій лікарні Охматдит.

Як повідомили у ГУР, йдеться про майора ЗС РФ Шейнова Дениса Олексійовича — начальника спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Саме цей підрозділ був безпосередньо залучений до терористичної атаки на медичний заклад, у якому в момент удару на лікуванні перебувало 627 дітей.

Майор Шейнов за своїми функціональними обов'язками начальника спеціальної інженерної служби відповідав за організацію технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації.

Воєнний злочинець народився 30 січня 1978 року в Саратові. Паспорт: серія 6302 №906672, виданий 15 березня 2002 року відділом внутрішніх справ Кіровського району міста Саратова.

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Випускник Саратовського вищого військового інженерного командного училища ракетних військ. У 2018 році перебував у Сирії, де виконував так звані спеціальні завдання.

Нагороджений медалями «За воинскую доблесть» II ст. (2000), «За отличие в военной службе» I ст. (2015), «Участнику военной операции в Сирии» (2019).

Шейнов одружений із Шабаловою Єлєною Михайлівною, народженою 30 квітня 1976 року, має сина та доньку. Постійна адреса проживання родини московитів: м. Саратов, вул. Батавіна, буд. 12, кв. 266.

Фото: ГУР Один із відповідальних за удар по Охматдиту Денис Шейнов