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ГУР оприлюднило дані одного із відповідальних за удар по Охматдиту – майора ЗС РФ Дениса Шейнова

Він відповідав за організацію технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації.

ГУР оприлюднило дані одного із відповідальних за удар по Охматдиту – майора ЗС РФ Дениса Шейнова
Один із відповідальних за удар по Охматдиту Денис Шейнов із родиною
Фото: ГУР

Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані воєнного злочинця, причетного до російського удару по дитячій лікарні Охматдит.

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Як повідомили у ГУР, йдеться про майора ЗС РФ Шейнова Дениса Олексійовича — начальника спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. 

Саме цей підрозділ був безпосередньо залучений до терористичної атаки на медичний заклад, у якому в момент удару на лікуванні перебувало 627 дітей.

Майор Шейнов за своїми функціональними обов'язками начальника спеціальної інженерної служби відповідав за організацію технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації.

Воєнний злочинець народився 30 січня 1978 року в Саратові. Паспорт: серія 6302 №906672, виданий 15 березня 2002 року відділом внутрішніх справ Кіровського району міста Саратова.

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Випускник Саратовського вищого військового інженерного командного училища ракетних військ. У 2018 році перебував у Сирії, де виконував так звані спеціальні завдання.

Нагороджений медалями «За воинскую доблесть» II ст. (2000), «За отличие в военной службе» I ст. (2015), «Участнику военной операции в Сирии» (2019).

Шейнов одружений із Шабаловою Єлєною Михайлівною, народженою 30 квітня 1976 року, має сина та доньку. Постійна адреса проживання родини московитів: м. Саратов, вул. Батавіна, буд. 12, кв. 266.

Один із відповідальних за удар по Охматдиту Денис Шейнов
Фото: ГУР
Один із відповідальних за удар по Охматдиту Денис Шейнов

  • 8 липня російська ракета прямим влучанням зруйнувала токсикологічний корпус Охматдиту, найбільшої дитячої лікарні країни. Вибухова хвиля вдарила ще по кількох корпусах — зокрема, хірургічному й новому, який запустили тільки-но у 2022-му. 
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