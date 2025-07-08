У Рівному завербована через сайт знайомств агентка РФ планувала підірвати готель

У Рівному затримали російську агентку, яка на замовлення ворога збиралася підірвати популярний готель.

"Контррозвідка Служби безпеки запобігла кривавому теракту проти цивільного населення на заході України. За результатами дій на випередження у Рівному затримано агентку рф, яка готувала вибух в одному з найпопулярніших готелів регіону", – повідомили у СБУ.

Жінка на замовлення російських спецслужбістів залишила саморобний вибуховий пристрій (СВП) в одному з номерів комплексу. Для відеофіксації підриву вона встановила в кімнаті мінікамеру з віддаленим доступом для окупантів.Потім рашисти планували дистанційно активувати СВП за допомогою дзвінка на телефон, яким було споряджено вибухівку.

Контррозвідники СБУ затримали російську агентку "на гарячому", коли вона поспіхом виїжджала з готелю. Також знешкодили СВП.

Підготовкою теракту займалася 49-річна місцева жителька, яку окупанти завербували через сайт знайомств.

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Після вербування агентка отримала координати схронів, з яких забрала готову вибухівку та ключ від готельного номера, заздалегідь заброньованого на підставну особу. Терористка за інструкцією російського спецслужбіста придбала на господарських ринках підручні засоби для виготовлення ще одного СВП для нових терактів.

При обшуках в оселі затриманої вилучено телефон із доказами її роботи на ворога та складові для другої вибухівки.Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.