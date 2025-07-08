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Російська армія вбила чотирьох мешканців Сумщини і ще стільки ж – поранила

Окупанти атакували 34 населені пункти області. 

Російська армія вбила чотирьох мешканців Сумщини і ще стільки ж – поранила
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Фото: Сумська ОВА

Упродовж доби через російську агресію загинули четверо мешканців Сумської області. Ще стільки ж людей поранені. 

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Про це повідомили у ОВА. 

  • У Хотінській громаді виявили тіла 2 загиблих місцевих мешканців (чоловіків: 1964 та 1976 р.н.). Крім того, через удар FPV-дроном отримала мінно-вибухову травму жінка 1951 р.н.
  • У Юнаківській громаді через обстріл загинув місцевий мешканець.
  • У Сумській громаді внаслідок удару БпЛА отримали поранення 2 цивільних.
  • У Миколаївській сільській громаді через удар БпЛА загинув чоловік 1983 р.н.
  • У Середино-Будській громаді отримала вибухово-осколкові поранення жінка 1971 р.н. 

Протягом доби, з ранку 7 липня до ранку 8 липня 2025 року, російські війська здійснили 120 обстрілів по 34 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА: 

  • 35 скидань ВОГ з БпЛА;
  • майже 30 ударів КАБів.
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Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Новослобідській громаді - господарську будівлю;
  • у Сумській громаді - нежитлові будівлі, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Миколаївській сільській громаді - трактор;
  • у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлову будівлю.

За добу евакуювали 17 людей.

Повітряна тривога в області тривала 16 годин 41 хвилину.
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