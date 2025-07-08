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​Армія РФ за добу втратила 1070 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 028 610 осіб.

​Армія РФ за добу втратила 1070 солдатів
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1070 окупантів, 4 бойові броньовані машини ворога, 41 артилерійську систему і 2 РСЗВ, а також 86 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 028 610 (+1070) осіб 
  • танків – 10995 (+0) од
  • бойових броньованих машин – 22967 (+4) од
  • артилерійських систем – 30034 (+41) од
  • РСЗВ – 1434 (+2) од
  • засоби ППО – 1192 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44230 (+172)
  • крилаті ракети – 3439 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54456 (+86)
  • спеціальна техніка – 3927 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

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