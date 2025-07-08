​Армія РФ за добу втратила 1070 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1070 окупантів, 4 бойові броньовані машини ворога, 41 артилерійську систему і 2 РСЗВ, а також 86 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 1 028 610 осіб.

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