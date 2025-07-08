​Армія РФ за добу втратила 1070 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1070 окупантів, 4 бойові броньовані машини ворога, 41 артилерійську систему і 2 РСЗВ, а також 86 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 028 610 (+1070) осіб
- танків – 10995 (+0) од
- бойових броньованих машин – 22967 (+4) од
- артилерійських систем – 30034 (+41) од
- РСЗВ – 1434 (+2) од
- засоби ППО – 1192 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44230 (+172)
- крилаті ракети – 3439 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 54456 (+86)
- спеціальна техніка – 3927 (+0).