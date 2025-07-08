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ЗМІ: США та Україна можуть невдовзі домовитися про відновлення постачання зброї

Заплановані зустрічі радника Трампа з міністром оборони України.

ЗМІ: США та Україна можуть невдовзі домовитися про відновлення постачання зброї
Фото: weukraine.tv

Видання Politico з посиланням на двох посадовців, знайомих зі станом справ, стверджує, що відновлення військової підтримки України з боку Сполучених Штатів може відбутися вже у найближчі два тижні.

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У Римі на конференції щодо допомоги Україні відбудеться розмова спеціального посланця президента США Дональда Трампа Кіта Келлога та міністра оборони України Рустема Умерова. Також вони поспілкуються у Києві. Провідною темою обох зустрічей стане саме постачання зброї.

Трамп у понеділок увечері фактично підтвердив, що допомогу буде розморожено, сказавши, що "ми надішлемо більше зброї, бо повинні, а вони мають бути в змозі себе захистити, бо по них дуже сильно б'ють... це буде, перш за все, оборонна зброя, бо удари дуже сильні, у цьому безладі гинуть дуже багато людей". 

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