Трамп став на захист колишнього президента Бразилії

Президент США Дональд Трамп на тлі критики країн БРІКС заявив про вимогу до бразильської влади припинити переслідування колишнього очільника республіки Жаїра Болсонару.

Як пише BBC, республіканець звинуватив нинішнього главу держави Лулу да Сілву та його оточення у проведенні "полювання на відьом" та "атаці на політичного опонента - те, що я сам переживав десяток разів". За словами господаря Білого дому, Болсонару - це "сильний лідер, який по-справжньому любить свою країну".

Трамп підкреслив, що вважає експрезидента "винним лише в тому, що він боровся за свій народ". Правоохоронні органи Бразилії інкримінують Болсонару участь у змові з метою вчинення державного перевороту.

Коментарі президента США розгнівали Лулу да Сілву. Той заявив, що влада "не терпітиме втручання у суверенні справи чи повчання з боку того, хто сам виступає проти свободи та закону".