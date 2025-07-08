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Трамп став на захист колишнього президента Бразилії

Закликав владу припинити "полювання на відьом".

Трамп став на захист колишнього президента Бразилії
Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп на тлі критики країн БРІКС заявив про вимогу до бразильської влади припинити переслідування колишнього очільника республіки Жаїра Болсонару.

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Як пише BBC, республіканець звинуватив нинішнього главу держави Лулу да Сілву та його оточення у проведенні "полювання на відьом" та "атаці на політичного опонента - те, що я сам переживав десяток разів". За словами господаря Білого дому, Болсонару - це "сильний лідер, який по-справжньому любить свою країну". 

Трамп підкреслив, що вважає експрезидента "винним лише в тому, що він боровся за свій народ". Правоохоронні органи Бразилії інкримінують Болсонару участь у змові з метою вчинення державного перевороту

Коментарі президента США розгнівали Лулу да Сілву. Той заявив, що влада "не терпітиме втручання у суверенні справи чи повчання з боку того, хто сам виступає проти свободи та закону".  

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