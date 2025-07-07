Держдеп США виключив ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" зі списку терористичних організацій

Сирійці святкують падіння режиму Асада після захоплення опозицією Дамаска , Дамаск, Сирія, 13 грудня 2024 року.

Дежрдеп США виключив ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке повалило режим Башара Асада у Сирії, з переліку терористичних організацій.

Відповідний документ зʼявився на сайті Держдепу США.

Державний секретар США Марко Рубіо після консультацій з генеральним прокурором і міністром фінансів США виключив ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" зі списку терористичних організацій.

Цей документ набуде чинності після офіційної публікації у вівторок, 8 липня.

Зміна режиму в Сирії

У грудні 2024-го сирійські повстанці крок за кроком звільняли сирійські міста від контролю режиму Башара Асада. 8 грудня вони заявили про звільнення Дамаска і втечу Асада з міста. Як з'ясувалося потім, сирійський диктатор втік до Росії. Того ж дня сирійська опозиція заявила про падіння режиму, що тримав країну в терорі протягом 53 років.

Новим керівником країни став лідер альянсу “Хаят Тахрір аш-Шам” Абу Мухаммад аль-Джолані – він же Ахмед аль-Шараа. Докладно про нього можна почитати отут.

Зі зміною влади почалося потепління в відносинах Сирії і Заходу. Аль-Шараа навіть їздив до Вашингтона та Європи. Після цього Трамп анонсував зняття санкцій з країни, застосованих ще в 2004 році.