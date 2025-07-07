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Держдеп США виключив ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" зі списку терористичних організацій

Документ набуде чинності після офіційної публікації.

Держдеп США виключив ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" зі списку терористичних організацій
Сирійці святкують падіння режиму Асада після захоплення опозицією Дамаска , Дамаск, Сирія, 13 грудня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Дежрдеп США виключив ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке повалило режим Башара Асада у Сирії, з переліку терористичних організацій.

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Відповідний документ зʼявився на сайті Держдепу США.

Державний секретар США Марко Рубіо після консультацій з генеральним прокурором і міністром фінансів США виключив ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" зі списку терористичних організацій.

Цей документ набуде чинності після офіційної публікації у вівторок, 8 липня.

Зміна режиму в Сирії

  • У грудні 2024-го сирійські повстанці крок за кроком звільняли сирійські міста від контролю режиму Башара Асада. 8 грудня вони заявили про звільнення Дамаска і втечу Асада з міста. Як з'ясувалося потім, сирійський диктатор втік до Росії. Того ж дня сирійська опозиція заявила про падіння режиму, що тримав країну в терорі протягом 53 років.
  • Новим керівником країни став лідер альянсу “Хаят Тахрір аш-Шам” Абу Мухаммад аль-Джолані – він же Ахмед аль-Шараа. Докладно про нього можна почитати отут.
  • Зі зміною влади почалося потепління в відносинах Сирії і Заходу. Аль-Шараа навіть їздив до Вашингтона та Європи. Після цього Трамп анонсував зняття санкцій з країни, застосованих ще в 2004 році.
  • 1 липня Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії, аби зняти багаторічну економічну блокаду країни.
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