Держдеп США виключив ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" зі списку терористичних організацій

Дежрдеп США виключив ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке повалило режим Башара Асада у Сирії, з переліку терористичних організацій.
Відповідний документ зʼявився на сайті Держдепу США.
Державний секретар США Марко Рубіо після консультацій з генеральним прокурором і міністром фінансів США виключив ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" зі списку терористичних організацій.
Цей документ набуде чинності після офіційної публікації у вівторок, 8 липня.
Зміна режиму в Сирії
- У грудні 2024-го сирійські повстанці крок за кроком звільняли сирійські міста від контролю режиму Башара Асада. 8 грудня вони заявили про звільнення Дамаска і втечу Асада з міста. Як з'ясувалося потім, сирійський диктатор втік до Росії. Того ж дня сирійська опозиція заявила про падіння режиму, що тримав країну в терорі протягом 53 років.
- Новим керівником країни став лідер альянсу “Хаят Тахрір аш-Шам” Абу Мухаммад аль-Джолані – він же Ахмед аль-Шараа. Докладно про нього можна почитати отут.
- Зі зміною влади почалося потепління в відносинах Сирії і Заходу. Аль-Шараа навіть їздив до Вашингтона та Європи. Після цього Трамп анонсував зняття санкцій з країни, застосованих ще в 2004 році.
- 1 липня Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії, аби зняти багаторічну економічну блокаду країни.