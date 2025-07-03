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Держдепартамент США назвав “неприйнятним” рішення Ірану призупинити співпрацю з МАГАТЕ

США вважають, що Іран має надати МАГАТЕ інформацію, необхідну для з'ясування питань щодо незареєстрованих ядерних компонентів.

Держдепартамент США назвав “неприйнятним” рішення Ірану призупинити співпрацю з МАГАТЕ
Ілюстративне фото
Фото: IAEA

Держдепартамент США відреагував на рішення Ірану призупинити співпрацю з МАГАТЕ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, речниця Держдепартаменту Теммі Брюс назвала "неприйнятним" рішення Ірану призупинити співпрацю з МАГАТЕ "в той момент, коли у нього є можливість змінити курс і обрати шлях миру та процвітання".

Вона наголосила, що Іран повинен повністю дотримуватися угоди про гарантії, передбаченої Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Зокрема, на її думку, Тегеран має надати МАГАТЕ інформацію, необхідну для з'ясування та вирішення давніх питань щодо незареєстрованих ядерних компонентів.
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