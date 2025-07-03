Держдепартамент США назвав “неприйнятним” рішення Ірану призупинити співпрацю з МАГАТЕ

США вважають, що Іран має надати МАГАТЕ інформацію, необхідну для з'ясування питань щодо незареєстрованих ядерних компонентів.

Держдепартамент США відреагував на рішення Ірану призупинити співпрацю з МАГАТЕ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, речниця Держдепартаменту Теммі Брюс назвала "неприйнятним" рішення Ірану призупинити співпрацю з МАГАТЕ "в той момент, коли у нього є можливість змінити курс і обрати шлях миру та процвітання".

Вона наголосила, що Іран повинен повністю дотримуватися угоди про гарантії, передбаченої Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Зокрема, на її думку, Тегеран має надати МАГАТЕ інформацію, необхідну для з'ясування та вирішення давніх питань щодо незареєстрованих ядерних компонентів.