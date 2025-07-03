У Молдові завершили двосторонній скринінг ЄС по чотирьох кластерах переговорів про вступ

Завершився двосторонній скринінг по чотирьох кластерах переговорів про вступ Молдови до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника Єврокомісії.

Зазначається, що йдеться про наступні кластери:

1 (Засадничі питання),

2 (Внутрішній ринок),

3 (Конкурентноспроможність і інклюзивне зростання)

6 (Зовнішні відносини) розділи.

Втім, посадовець Єврокомісії чітко не відповів на запитання щодо просування Молдови вперед і відкриття першого кластеру переговорів.

"Кожна країна оцінюється за її власними достоїнствами. Комісія оцінила і висловилася щодо Молдови. Буде ще одна оцінка, або вже триває оцінка України. Наступні кроки має зробити Рада ЄС. Молдова продемонструвала неабияку прихильність і прогрес. Це означає, що вони готові відкрити перший кластер. і наша мета - якнайшвидше завершити двосторонній скринінг для четвертого та п'ятого кластерів. Рішення про наступні кроки тепер за країнами-членами, і ми готові сприяти роботі і просувати країни-члени вперед, щоб, сподіваємось, незабаром розпочати переговори", — зазначив речник Єврокомісії.