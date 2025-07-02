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Трамп зняв санкції з низки російських банків, установ і фізосіб

У переліку – «Рособоронекспорт».

Трамп зняв санкції з низки російських банків, установ і фізосіб
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп з 1 липня скасував санкції проти Сирії і разом із тим обмежувальні заходи зняли з низки російських банків, установ і фізосіб, пише видання Moscow Times.

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Так, санкції зняли з колишнього президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), ексочільника Калмикії Кірсана Ілюмжинова, а також банків «Російський фінансовий альянс» (належить Ілюмжинову, фінустанову позбавили ліцензії у 2016 році), «Темпбанк» (позбавився ліцензії у 2017 році), іранського «Світ Бізнес Банк», РФК-Банк, «Промсировина», а ще «Рособоронекспорт», Global Vision Group, «СТГ Логістик», «Марітайм Асістанс» та інших.

До речі, «Рособоронекспорт» - єдиний у Росії державний посередник з експорту та імпорту озброєння.

Щодо Ілюмжінова, то його у 2015 році звинуватили у підтримці режиму президента Сирії Башара Асада. 

  • Цього місяця стало відомо, що адміністрація Трампа звернулася до сенатора-республіканця Ліндсі Грема з проханням пом’якшити положення законопроєкту щодо нових санкцій проти Росії.
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