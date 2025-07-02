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Трамп випустив нові іменні парфуми, "присвячені перемогам, силі та успіху"

У продаж надійшли новий аромат і той, який продавали перед Різдвом. 

Трамп випустив нові іменні парфуми, "присвячені перемогам, силі та успіху"
Дональд Трамп випустив нові іменні парфуми
Фото: Times

Американський президент Дональд Трамп випустив парфуми для жінок і чоловіків. За його задумом, вони призначені для "патріотів, які ніколи не здаються", пише The Times.

Пропонують одразу два аромати імені Трампа, з них один новий. Fight Fight Fight, що продавався і раніше, але обмежений час, доступний як парфуми для жінок та одеколон для чоловіків, коштує $199. 

Кожен флакон – це зображення Трамп з піднятим кулаком, що відсилає до замаху на політика в штаті Пенсильванія, який трапився торік під час передвиборчої кампанії.

Інший парфум – Victory 45-47, відсилає до порядку президентства – 45-го і 47-го. Його продають у пляшці кольору рожевого золота по 249 доларів. 

Про старт продажів президент повідомив цього понеділка. Допис про власну лінійку парфумів він розмістив між постами з критикою республіканських сенаторів, які не вподобали його "Великий і Прекрасний Закон" та дописами про зв’язок між тарифами і покращенням фондового ринку. 

"Аромати Трампа вже тут. Вони називаються «Victory 45-47», бо вони повністю присвячені перемогам, силі та успіху – для чоловіків і жінок. Придбайте собі флакон і не забудьте купити один для своїх близьких. Насолоджуйтесь, розважайтеся та продовжуйте перемагати!" – оголосив політик.

Трамп і раніше робив спроби стати "парфумером". У 2004 році він випустив Donald Trump – The Fragrance, а в 2012 – Success. Торік на Різдво продавали Fight Fight Fight.

Критики Трампа знайшли в парфумерних спробах політика причину для кепкування. Зокрема республіканець Адам Кінзінгер дивувався, що люди не носять маски, аби вберегтися від "приголомшливого" аромату Трампа. 

Крім парфумів, Трамп випускає й інший "мерч", а також – власний мемкоїн.
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