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Міноборони не отримувало офіційних повідомлень від США про зупинку постачання зброї

Міністерство запросило телефонний дзвінок з американськими колегами.

Міноборони не отримувало офіційних повідомлень від США про зупинку постачання зброї
Фото: EPA/UPG

Україна не отримувала офіційних повідомлень від США про зупинку чи перегляд графіків постачання американської оборонної допомоги. Україна з’ясовує актуальні фактичні обставини постачань, повідомили в міністерстві оборони на тлі публікацій про зупинку збройної підтримки, зокрема ракет ППО.

Міністерство перевірить деталі по кожному елементу в постачанні. Також МО запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей.

Про результати контактів з американськими партнерами обіцяють додатково повідомити на рівні міноборони та МЗС. Окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі стосовно цієї ситуації, "з обʼєктивних причин не володіють всіма фактичними даними", додали в міністерстві.

Там подякували США за всю підтримку і наголосили, що для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги – насамперед, у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту. Міноборони підкреслило, що шлях до припинення війни лежить через послідовний та спільний тиск на агресора, а також через сталу підтримку України.

Зупинка допомоги США

  • Учора видання Politico з посиланням на джерела написало, що Пентагон припинив постачання Україні деяких видів озброєння, зокрема ракет для систем Patriot. Рішення ухвалили, аби зберегти власні запаси, і відповідальний за нього керівник політичного напрямку міністерства оборони.

  • Того ж дня Білий дім підтвердив, що інформація про зупинку постачань правдива.

  • МЗС викликло тимчасового повіреного у справах США в Україні і наголосило, що будь-яка затримка в наданні допомоги лише стимулюватиме Росію до продовження терору.

  • США і раніше зупиняли допомогу, погоджену ще попередньою адміністрацією. 

    В березні, після сварки Володимира Зеленського із Дональдом Трампом у Білому домі Вашингтон заборонив постачання всієї зброї і боєприпасів, що не встигли потрапити на українську територію. 

  • Призупинення надання розвідданих і військової допомоги, на думку адміністрації США, було демонстрацією Україні серйозності намірів Трампа покласти край війні. Допомогу відновили після того, як Україна на зустрічі з американцями погодилася на повне припинення вогню (на яке, зрештою, досі не погодилися росіяни).

  • Штати зупиняли допомогу Україні і в першу каденцію Дональда Трампа в 2019 році.
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