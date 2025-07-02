Міноборони не отримувало офіційних повідомлень від США про зупинку постачання зброї

Україна не отримувала офіційних повідомлень від США про зупинку чи перегляд графіків постачання американської оборонної допомоги. Україна з’ясовує актуальні фактичні обставини постачань, повідомили в міністерстві оборони на тлі публікацій про зупинку збройної підтримки, зокрема ракет ППО.
Міністерство перевірить деталі по кожному елементу в постачанні. Також МО запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей.
Про результати контактів з американськими партнерами обіцяють додатково повідомити на рівні міноборони та МЗС. Окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі стосовно цієї ситуації, "з обʼєктивних причин не володіють всіма фактичними даними", додали в міністерстві.
Там подякували США за всю підтримку і наголосили, що для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги – насамперед, у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту. Міноборони підкреслило, що шлях до припинення війни лежить через послідовний та спільний тиск на агресора, а також через сталу підтримку України.
Зупинка допомоги США
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Учора видання Politico з посиланням на джерела написало, що Пентагон припинив постачання Україні деяких видів озброєння, зокрема ракет для систем Patriot. Рішення ухвалили, аби зберегти власні запаси, і відповідальний за нього керівник політичного напрямку міністерства оборони.
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Того ж дня Білий дім підтвердив, що інформація про зупинку постачань правдива.
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МЗС викликло тимчасового повіреного у справах США в Україні і наголосило, що будь-яка затримка в наданні допомоги лише стимулюватиме Росію до продовження терору.
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США і раніше зупиняли допомогу, погоджену ще попередньою адміністрацією.
В березні, після сварки Володимира Зеленського із Дональдом Трампом у Білому домі Вашингтон заборонив постачання всієї зброї і боєприпасів, що не встигли потрапити на українську територію.
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Призупинення надання розвідданих і військової допомоги, на думку адміністрації США, було демонстрацією Україні серйозності намірів Трампа покласти край війні. Допомогу відновили після того, як Україна на зустрічі з американцями погодилася на повне припинення вогню (на яке, зрештою, досі не погодилися росіяни).
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Штати зупиняли допомогу Україні і в першу каденцію Дональда Трампа в 2019 році.