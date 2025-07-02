До МЗС на тлі повідомлень про зупинку постачань допомоги викликали тимчасового повіреного у справах США

Міністерство закордонних справ України запросило тимчасового повіреного у справах США Джона Гінкеля на тлі повідомлень про зупинення надання озброєння. Ключовою темою розмови у МЗС назвали військову допомогу США та оборонну співпрацю двох держав на тлі ескалації Росією агресії та терору проти України.

Зустріч з Гінкелем провела заступниця міністра Мар’яна Беца. Вона подякувала США за надану з початку повномасштабного вторгнення Росії підтримку та підкреслила критичну важливість продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів, з особливим акцентом на зміцнення протиповітряної оборони України.

“З української сторони було підкреслено, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру, – йдеться у повідомленні міністерства.

Беца нагадала, що саме Росія не лише відкидає повне та безумовне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня, але і продовжує посилювати повітряний терор проти українських міст і громад, вбивства цивільних людей, атаки на полі бою.

“У цих умовах критично важливе посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора”, – додали в МЗС.

Сторони обговорили консультації стосовно оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США, які сприятимуть пошуку взаємовигідних рішень для посилення обороноздатності нашої держави, збільшення тиску на Росію для просування мирних зусиль.

Зупинка оборонних постачань