До МЗС на тлі повідомлень про зупинку постачань допомоги викликали тимчасового повіреного у справах США

Міністерство закордонних справ України запросило тимчасового повіреного у справах США Джона Гінкеля на тлі повідомлень про зупинення надання озброєння. Ключовою темою розмови у МЗС назвали військову допомогу США та оборонну співпрацю двох держав на тлі ескалації Росією агресії та терору проти України.
Зустріч з Гінкелем провела заступниця міністра Мар’яна Беца. Вона подякувала США за надану з початку повномасштабного вторгнення Росії підтримку та підкреслила критичну важливість продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів, з особливим акцентом на зміцнення протиповітряної оборони України.
“З української сторони було підкреслено, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру, – йдеться у повідомленні міністерства.
Беца нагадала, що саме Росія не лише відкидає повне та безумовне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня, але і продовжує посилювати повітряний терор проти українських міст і громад, вбивства цивільних людей, атаки на полі бою.
“У цих умовах критично важливе посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора”, – додали в МЗС.
Сторони обговорили консультації стосовно оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США, які сприятимуть пошуку взаємовигідних рішень для посилення обороноздатності нашої держави, збільшення тиску на Росію для просування мирних зусиль.
Зупинка оборонних постачань
- Учора видання Politico з посиланням на джерела написало, що Пентагон припинив постачання Україні деяких видів озброєння, зокрема ракет для систем Patriot. Рішення ухвалили, аби зберегти власні запаси, і відповідальний за нього керівник політичного напрямку міністерства оборони.
- Того ж дня Білий дім підтвердив, що це правда.
- США і раніше зупиняли допомогу, погоджену ще попередньою адміністрацією.
- В березні, після сварки Володимира Зеленського із Дональдом Трампом у Білому домі Вашингтон заборонив постачання всієї зброї і боєприпасів, що не встигли потрапити на українську територію. Призупинення надання розвідданих і військової допомоги, на думку адміністрації США, було демонстрацією Україні серйозності намірів Трампа покласти край війні. Розвідувальні дані Штати припиняли надавати не усі, а ті, що стосувалися території Росії, тобто які допомагали б далекобійних ударах. Попри це, за період паузи Україна продовжувала бити по ворогу.
- І розвіддані, і допомогу відновили після того, як Україна на зустрічі з американцями погодилася на повне припинення вогню (на яке, зрештою, досі не погодилися росіяни).
- Штати зупиняли допомогу Україні і в першу каденцію Дональда Трампа в 2019 році.