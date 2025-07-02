SpaceX запустила у космос європейський метеосупутник

Ракета SpaceX Falcon 9 запустила вдосконалений європейський метеорологічний супутник і успішно приземлилася на корабель у морі.

Про це йдеться на сайті SpaceX.

Falcon 9 стартував вчора з історичного майданчика 39A в Космічному центрі Кеннеді NASA у Флориді, вивівши супутник MTG-Sounder (MTG-S1) на геостаціонарну перехідну орбіту.

Перший ступінь ракети повернувся на Землю, як і планувалося, приблизно через 8,5 хвилин, приземлившись на безпілотник SpaceX “Just Read the Instructions” в Атлантичному океані.

Згідно з описом місії SpaceX, це був дев'ятий запуск і посадка цієї конкретної ракети-носія (яка має позначення B1085).Серед попередніх польотів ракети-носія були приватна місія астронавтів Fram2, політ Crew-9 до Міжнародної космічної станції для NASA та запуск у січні 2025 року, коли до Місяця доставили два приватні посадкові модулі: Blue Ghost від Firefly Aerospace та Resilience від ispace.

Верхній блок Falcon 9 розгорнув MTG-S1 приблизно через 35 хвилин після старту сьогодні, як і планувалося. Тепер супутник вирушить на геостаціонарну орбіту (GEO), яка перебуває на висоті 22 35 786 кілометрів над Землею.

На цій висоті орбітальна швидкість відповідає швидкості обертання Землі, тобто супутники там “зависають” над однією й тією ж ділянкою планети. З цієї причини GEO є популярним місцем для метеорологічних та розвідувальних космічних апаратів.

Falcon 9 launches the @Eumetsat MTG-S1 mission to orbit from Florida pic.twitter.com/e2PEDxYsMY — SpaceX (@SpaceX) July 2, 2025