Астронавти з Польщі, Індії та Угорщини вперше вирушили на МКС

Ці країни не брали участь в освоєнні космосу понад 40 років.

Компанія Axiom Space у партнерстві зі SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск пілотованого космічного апарату, екіпаж якого вирушив на Міжнародну космічну станцію.

Як пише Reuters, непересічною ця подія є одразу для трьох країн - Польщі, Індії та Угорщини. Їхні астронавти вперше в історії опиняться на МКС, а загалом це перший космічний політ для представників цих держав за останні понад 40 років.

33-річний Тібор Капу з Угорщини є учасником програми "Hungary to Orbit" (HUNOR). Поляк Славош Узнанські-Вішнєвський, якому 41 рік, працює у Європейському космічному агентстві. А Шубханшу Шукла з Індії у віці 39 років фактично виконує тестове завдання перед запуском власного індійського космічного корабля, який має відбутися у 2027 році.