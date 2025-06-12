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Україна та Швеція співпрацюватимуть у сфері військового космосу

Ця країна може допомогти у взаємодії з іншими партнерами, зокрема, з нордичними державами, до яких належать Данія, Фінляндія, Норвегія та Ісландія.

Україна та Швеція співпрацюватимуть у сфері військового космосу
Українська і шведська делегації
Фото: Міноборони

Швеція співпрацюватиме з Україною у розвитку космічних технологій для оборонних потреб. 

Як повідомили у оборонному відомстві, про це йшлося під час переговорів української та шведської делегацій в міністерстві оборони України.

Українська сторона презентувала основні досягнення з цифровізації, невід’ємною частиною яких є впровадження та реалізація космічної політики та стратегії у сфері оборони. Говорили і про створення Управління космічної політики Міноборони у березні 2025 року. 

Також озвучили ключові потреби Сил оборони України у цій сфері, які можуть бути реалізовані разом з іноземними партнерами.

Як повідомив начальник управління космічної політики у сфері оборони майор Олександр Гаврутенко, Україна готова ділитися власними напрацюваннями, що були отримані під час бойових дій. Наша держава має "велику спадщину у космічній сфері", яку модернізує та перезапускає з урахуванням сучасних вимог. Також залучають іноземних партнерів, які мають більший досвід та спроможності у сфері військового космосу. 

Він уточнив, що у секторі військового космосу Україна фокусуватиметься на обробці масивів даних, які отримує, зокрема й від партнерів, а не на масштабуванні власного обладнання.

А заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко наголосила, що супутники дадуть сталий звʼязок для військових, власні спроможності для розвідувальних даних і можливість зберегти життя людей завдяки раннім оповіщенням про загрози. Тому ця сфера зараз – пріоритетна для міністерства оборони.

Директор відділу повітряних та космічних систем Агенції з питань матеріально-технічного забезпечення Королівства Швеція бригадний генерал Ларс Гельмріх сказав, що Швеція зацікавлена у співпраці з Україною в розвитку космічних технологій з урахуванням українського досвіду ведення сучасної війни. Крім того, ця країна може допомогти у взаємодії з іншими партнерами, зокрема, з нордичними державами, до яких належать Данія, Фінляндія, Норвегія та Ісландія.

  • До 2030 року Україна планує мати національні супутники для оборонних цілей, а також систему оповіщень повітряних тривог та контролю космічного простору.
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