Ще одна вдала спецоперація. Україна зірвала плани Росії перезапустити Запорізьку АЕС

У травні росіяни почали будівництво нових ліній електропередач до окупованої станції. Паралельно Кремль наказав реконструювати кілька підстанцій біля Маріуполя та Бердянська. Однак підготовка до перезапуску ЗАЕС провалилася: з початку тижня знищено кілька важливих енергетичних об'єктів на окупованих територіях, що фігурували у російських планах.

Фото: EPA/UPG Російські військові охороняють територію окупованої Запорізької атомної електростанції, вересень 2022 року

Що планували росіяни

З квітня Росія взялася перебудовувати енергетичну мережу окупованої частини Донецької, Запорізької та Херсонської областей. З одного боку, мета таких дій пропагандистська: зробити видимість, що промисловість тимчасово загарбаних територій нібито розвивається. Але з іншого, росіяни мають цілком прагматичну ідею: перезапустити Запорізьку АЕС. Це найбільша атомна електростанція Європи, її потужність 6 ГВт. Найімовірніше, росіяни також прагнуть приєднати ЗАЕС до своєї енергомережі.

Щоб реалізувати такі плани, Кремль дав команду спорудити біля Маріуполя нову підстанцію. А до неї протягнути високовольтну лінію, у планах були й реконструкції старих об'єктів.

«Є ціла низка подій, яка вказує на план росіян перезапустити ЗАЕС. Наприклад, проєкт модернізації електропостачання Маріуполя, Бердянська й окупованої частини Херсонської області. Росіянам нема звідки взяти потужності, щоб збільшити їх удвічі, окрім як Запорізької АЕС», — розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Фото: nytimes.com Greenpeace, показує кілька нових опор і лінію електропередач на окупованій частині України Супутниковий знімок від 22 травня, наданий, показує кілька нових опор і лінію електропередач на окупованій частині України

Інформацію про початок будівництва нової лінії електропередач від окупованої ЗАЕС підтвердили фахівців організації «Greenpeace Україна». Вони проаналізували дані супутникових знімків і дійшли висновку, що у травні окупанти встигли розпочати роботи біля Бердянська й Маріуполя. Лише з 11 по 22 травня росіяни обладнали 15 електроопор і понад п'ять кілометрів ліній електропередач неподалік Тополиного Донецької області.

«Ми досліджували два аспекти. Перший: чи Росія всупереч міжнародному праву збудує нові лінії електропередач на окупованих територіях для того, щоб приєднати ЗАЕС до Ростова. І другий: чи Росія незаконно будує нові водопостачальні канали до станції. Проаналізувавши знімки, ми побачили докази», — повідомив фахівець з ядерної енергетики «Greenpeace Україна» Ян Ванде Путте.

У Росатомі вже неодноразово заявляли, що прагнуть перезапустити Запорізьку АЕС. Натомість у МАГАТЕ знову цього вперто не бачать. У міжнародній організації зауважили, що на окупованих територіях справді «щось відбувається». Але з висновками фахівців «Greenpeace Україна» категорично не погодилися. У Міністерстві енергетики подібної думки: в українському уряді не вірять у безконтрольний перезапуск ЗАЕС.

Фото: mvs.gov.ua ЗАЕС — найбільше в Європі атомна електростанція

Україна тимчасово розв’язала проблему

На початку тижня на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей пролунала серія вибухів. Спочатку здалося, що це рутинна робота дронами чи ракетами по ворожій воєнній логістиці. Однак наслідки виявилися куди масштабнішими й та болючішими для росіян.

Під атаками опинилися підстанції та енергетичні об'єкти. Попри заяви окупаційної російської адміністрації, більшість не мала критичного значення для забезпечення цивільних споживачів. Під атакою були майже пів сотні об'єктів різного типу.

«Україна змогла тимчасово зірвати плани Росії перезапустити Запорізьку АЕС. Уражені дві ключові підстанції: у Мелітополі та біля Молочанська. Але вони зможуть відновити ці об'єкти. По них треба бити систематично», — пояснила фахівчиня галузі ядерної енергетики Ольга Кошарна.

До повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС поєднувалася з українською мережею чотирма лініями електропередач. Зараз залишилася лише одна — «Дніпровська» потужністю 750 кВ. Решту з'єднань росіяни зруйнували. Останній інцидент трапився у травні, тоді російські військові перебили лінію, що сполучала ЗАЕС із тепловою станцією неподалік. Минув майже місяць, але росіяни досі не дозволили поремонтувати дроти. А тепер знову перейшли до прямого шантажу.

Після ударів по підстанціях на окупованих територіях Росія опублікувала ноту на сайті МАГАТЕ. Там кремлівські чиновники зізналися, що розробили процедуру перепідключення Запорізької АЕС до російської мережі. Але, мовляв, це може трапитися лише в умовах відключення підстанції «Дніпровська» (тобто єдиного з'єднання з мережею вільної території України).

«Так звані умови втрати лінії ЗАЕС — Дніпро росіянам зовсім не важко створити обстрілом. Як це було в серпні 2022 року, коли на ЗАЕС вже був план заходів перепідключення на систему Росії з ключовою роллю кримського системного оператора», — додала Ольга Кошарна.

Фото: EPA/UPG Залишки російської ракети на території ЗАЕС

Через постійні російські атаки й провокації ЗАЕС уже неодноразово перебувала на межі блекауту. У разі втрати живлення ззовні станція автоматично перемкнулася б на резервні джерела живлення — генератори. Це тимчасовий вихід з критичної ситуації. По-перше, на ЗАЕС завше має бути великий запас пального. По-друге, надто довга робота на генераторах (чи часте перемикання на них) також може зашкодити техніці.

Україна засуджує, МАГАТЕ нічого не бачить

На початку тижня до України приїздив очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Рафаель Гроссі повідомив, що це вже дванадцятий його візит до України від початку повномасштабного вторгнення. Зустрічався з українськими посадовцями, говорили про ядерну безпеку й постійну місію на Запорізькій АЕС. Гроссі припускав, що після відвідин Києва поїде і до Москви.

Спроби Росії перезапустити ЗАЕС у МАГАТЕ вчергове відкрито не засудили. Обмежилися лише скупими повідомленнями: інформацію про будівництво нових ліній електропередач від окупованої станції бачили, про цю ситуація вже говорили з російською стороною.

У МАГАТЕ вкотре нагадали, що місія організації постійно моніторить ситуацію на ЗАЕС.

Але ефективність роботи міжнародних спеціалістів викликає запитання. Сумнівів у їхній професійності немає, річ в іншому: росіяни не дозволяють їм вільно пересуватися станцією. А якщо огляд приміщень і відбувається, то проводять його під пильним наглядом російських військових.

Фото: EPA/UPG Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час огляду градирні Запорізької атомної електростанції, Енергодар, 4 вересня 2024 року.

У МАГАТЕ зазначили: додаткової інформації про російське будівництво довкола ЗАЕС не отримали. Але зауважили, що перезапускати блоки станції не можна, поки тривають воєнні дії.

У березні МАГАТЕ провело ротацію своєї місії на ЗАЕС через окуповані території. Що можна трактувати як визнання російського контролю над станцією, однак в організації це категорично заперечили. Такі дії назвали вимушеним кроком, позаяк спеціалісти перебували на ЗАЕС значно довше від планового терміну. У травні історія знову повторилася. Найімовірніше, нова ротація також відбувалася через тимчасово загарбані Росією території.

Україна засудила спроби Москви підготуватися до перезапуску станції. У Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні нагадали: будь-які зміни в роботі станції можуть реалізовувати лише українські спеціалісти. Російське ж втручання режими експлуатації станції може мати катастрофічні наслідки.

Перезапуск ЗАЕС — небезпека для всієї Європи

Росіяни захопили Запорізьку АЕС 4 березня 2022 року. Під час штурму атомного об’єкта використовували артилерію, грубо порушивши всі можливі міжнародні норми та правила.

До серпня 2022 року станція ще генерувала електроенергію для потреб України. Але згодом усі шість блоків перейшли у холодний зупин. Це найбезпечніший режим роботи для станції, що перебуває в окупації та розташована в зоні бойових дій.

Якщо Росія таки наважиться відновити роботу Запорізької АЕС, то це створить ризики для всього Європейського континенту. І є багато причин цього, головна — обладнання станції роками залишається без належного обслуговування. Для цього у Кремля бракне кваліфікованого персоналу, росіяни не вміють працювати саме з таким обладнанням. Адже після здобуття незалежності Україна зуміла значно модернізувати свої атомні станції.

Фото: EPA/UPG Пошкоджена градирня Запорізької атомної електростанції під час візиту гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в Енергодар, 4 вересня 2024 року.

Щороку українські атомні станції проходять планові ремонти. Це обов'язковий елемент підготовки до опалювального сезону, навіть у час війни. Роботи на станціях тривають від весни до осені за спеціальним розкладом. Скажімо, цими тижнями в середньому по три-чотири блоки були в ремонтах. Але йдеться виключно про вільну територію України. Натомість на окупованій ЗАЕС росіяни фактично не проводять регламентних робіт.

«МАГАТЕ визнало, що на Запорізькій АЕС порушені і не виконуються всі сім компонентів, які забезпечують безпечну експлуатацію атомної станції. Надійне електропостачання на власні потреби, персонал, надійна робота систем безпеки та решта. І тут Росія бере на себе відповідальність і починає перезапускати. Я думаю, що цього не буде. Якщо вони запустять хоч один блок, припускаю, будуть санкції вже до Росатому», — зазначив колишній міністр енергетики України Іван Плачков.

Станом на початок травня щонайменше 13 працівників Запорізької АЕС перебувають за ґратами — росіяни незаконно засудили їх до тюремного ув'язнення. Окупанти безпрецедентно тиснуть на персонал станції. Погрожують затриманнями, зафіксовано численні факти тортур. У липні 2022 року росіяни закатували до смерті водолаза ЗАЕС Андрія Гончарука.

Загалом з Енергодара, де розташована окупована станція, вже виїхали близько п'яти тисяч фахівців. Росіяни перетворили ЗАЕС на військову базу. Скажімо, у машинних блоках вони розмістили армійські автівки, завезли зброю та вибухові речовини.

На окупованій станції замало кваліфікованого персоналу, упевнений колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС Олег Дудар. Він пояснив: на кожній ядерній установці одночасно повинні перебувати щонайменше два оператори, які мають спеціальні ліцензії. А їх видає єдиний уповноважений на це орган — Держатомрегулювання. Крім того, працівники мусять періодично підтверджувати своє ліцензування, чого зараз немає.

«Росіяни намагатимуться перезапустити станцію, щоб виконати накази з Кремля. Для того, щоб хоча б імітувати процес, їм потрібно перемкнути живлення станції, тому й будували всі ці нові лінії. Але розуміння ситуації є і в нашого військового керівництва, я кажу, наприклад, про віддалені розподільчі споруди в Мелітополі й Каховці — вони є військовими цілями для нас. Вони за сотні кілометрів від ЗАЕС. І це не є порушенням ядерної безпеки на станції», — розповів Олег Дудар.

Фото: EPA/UPG

Чотири блоки Запорізької АЕС завантажені американським ядерним паливом, ще два працювали на російському. У 2022 році Україна позбулася залежності від Росії та відмовилася від нових закупівель. Однак не на всіх блоках його встигли замінити, бо цей процес може зайняти до чотирьох років.

«США мають бути зацікавлені в поверненні станції під контроль України. Пальне Westinghouse — це ядерні технології, захищені американським законодавством. Доступ до них і їхнє використання — це питання кримінальної відповідальності, національної безпеки й інтересів США», — зазначила директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру Української перемоги Вікторія Войціцька.

Води у ставку-охолоджувачі недостатньо для повноцінної роботи ЗАЕС, про це неодноразово попереджали і фахівці галузі, і українська влада. Теоретично розв'язати цю проблему для кількох блоків росіяни можуть завдяки артезіанським свердловинам.

Після повернення станції під контроль України навіть вітчизняним фахівцям знадобиться півтора-два роки, щоби запустити станцію, переконані аналітики Центру Разумкова. Після звільнення на ЗАЕС чекають докладний технічний огляд, заміна обладнання, палива й оцінка збитків, що їх завдали росіяни.