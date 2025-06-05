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Цього року Україна отримає 1,3 млрд євро за "данською моделлю"

Найближчим часом держава отримає перший транш розміром 428 млн євро.

Цього року Україна отримає 1,3 млрд євро за "данською моделлю"
Рустем Умєров та міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Фото: Міноборони

Упродовж 2025 року Україна отримає 1,3 млрд євро за "данською моделлю". 

Як повідомили у міністерстві оборони, про це під час засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у Брюсселі говорили глава українського оборонного відомства Рустем Умєров та міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

У результаті домовилися про передачу першого траншу у розмірі 428 млн євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Кошти найближчим часом надійдуть на виробництво української зброї: артилерії, ударних дронів, ракет та протитанкових засобів.

Загалом оборонна підтримка України за "данською моделлю" масштабуватиметься до 1.3 млрд євро вже у 2025 році. Частина цих коштів надійде від доходів із заморожених російських активів.

Міністр оборони додав, що наразі готуються нові стратегічні рішення щодо інвестицій українських компаній у країнах "Рамштайну" та розгортання виробництв європейських оборонних компаній в Україні.

  • Вчора Умєров розповів про результати "Рамштайну": у 2025 році безпекова допомога Україні перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни.
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