Цього року Україна отримає 1,3 млрд євро за "данською моделлю"

Упродовж 2025 року Україна отримає 1,3 млрд євро за "данською моделлю".

Як повідомили у міністерстві оборони, про це під час засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у Брюсселі говорили глава українського оборонного відомства Рустем Умєров та міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

У результаті домовилися про передачу першого траншу у розмірі 428 млн євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Кошти найближчим часом надійдуть на виробництво української зброї: артилерії, ударних дронів, ракет та протитанкових засобів.

Загалом оборонна підтримка України за "данською моделлю" масштабуватиметься до 1.3 млрд євро вже у 2025 році. Частина цих коштів надійде від доходів із заморожених російських активів.

Міністр оборони додав, що наразі готуються нові стратегічні рішення щодо інвестицій українських компаній у країнах "Рамштайну" та розгортання виробництв європейських оборонних компаній в Україні.