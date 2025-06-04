Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
ГоловнаСвіт

У Польщі на кордоні з Україною виявили контейнери з ППО і боєприпасами

Знайдене озброєння не належить польським військовим або державним установам.

У Польщі на кордоні з Україною виявили контейнери з ППО і боєприпасами
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Ambasada RP w Kijowie

Неподалік кордону з Україною, у польському селі Ляшки, правоохоронці виявили контейнери з елементами систем протиповітряної оборони та боєприпасами.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Зазначається, що знайдене озброєння не належить польським військовим або державним установам, це комерційна поставка для української армії від приватної компанії, яка має ліцензію на торгівлю зброєю.

Наразі невідомо, чому обладнання не було доставлене до України. 

Підписуйтесь на наш Google News

Воно зберігалося в ангарі на території місцевого аероклубу, спочатку контейнери охороняли, згодом вони залишилися без нагляду.

Обладнання випадково виявив новий орендар приміщення, його відправили на склад, де контейнери перебувають під контролем.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies