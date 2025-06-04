У Польщі на кордоні з Україною виявили контейнери з ППО і боєприпасами

Знайдене озброєння не належить польським військовим або державним установам.

Неподалік кордону з Україною, у польському селі Ляшки, правоохоронці виявили контейнери з елементами систем протиповітряної оборони та боєприпасами.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Зазначається, що знайдене озброєння не належить польським військовим або державним установам, це комерційна поставка для української армії від приватної компанії, яка має ліцензію на торгівлю зброєю.

Наразі невідомо, чому обладнання не було доставлене до України.

Воно зберігалося в ангарі на території місцевого аероклубу, спочатку контейнери охороняли, згодом вони залишилися без нагляду.

Обладнання випадково виявив новий орендар приміщення, його відправили на склад, де контейнери перебувають під контролем.